18 Eylül 2022 Pazar, 09:48

Dirimart, İstanbul'daki ikinci galeri mekânını duyurdu. Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerindeki eski Union Française binasının en alt katında konumlanan Dirimart Pera, Eylül 2022’de açılmaya hazırlanıyor. Dirimart, kentsel dönüşüm projeleriyle sanat merkezi haline gelen Dolapdere’de 2016’da açtığı mekânla on dokuzuncu yüzyıldan günümüze şehrin sanat merkezlerinden biri olan ve birçok değerli sanat kurumuna ev sahipliği eden Pera arasında sanatsal programını genişletmeyi amaçlıyor.



Bina, on dokuzuncu yüzyıl sonu İstanbul mimarisine damgasını vuran Fransız kökenli Levanten mimar Alexandre Vallaury tarafından 1896 yılında inşa edildi. O dönem şehrin toplumsal hayatında önemli bir yer edinen Fransız kolonisine ‘lokal’ olarak hizmet etti. Yakın zamana kadar İstanbul Modern Sanat Müzesine geçici ev sahipliği eden bina, sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

