Disney’in yeni canlı aksiyonu ‘Moana’, doğaüstü korku ‘Kötü Ruh: Cehennem Ateşi’ vizyonda: Ataların çağrısı

Disney Stüdyoları’nın müzikal animasyonu Moana, Polinezya mitolojisinden ilham alan Lin-Manuel Miranda ve Mark Mancina’nın etkileyici şarkılarıyla dolu, animasyon türünün yaratıcı özgürlüğünü yansıtan başarılı bir filmdi (2016). Genç bir kızın halkının katı kurallarını reddederek yok oluş, cehalet yerine yaratıcılık, keşif için mücadele etmesinin öyküsüydü. 2026 yapımı canlı aksiyon uyarlaması da aynı özgünlükte.

Moana’nın büyükannesi, yaşam, doğa tanrıçası Te Fiti’nin, savaşçı, sürekli şekil değiştiren yarı tanrı Maui’nin, volkanik canavar Te Ka’nın folkloru anlatılıyor. Bu son versiyon, animasyonun yerini almak için değil onunla birlikte var olması için tasarlandı, hikâyenin özü korundu. Miranda’nın In the Heighs ve Hamilton adlı Broadway yapımlarının yönetmeni Thomas Kail, orijinal animasyona sadık kaldı. Disney yapımlarının hayranları 10 yıl önce sevdikleri animasyonu canlı aksiyon türünde izlemekten memnun kalacaklar, Moana sadece gençlerle değil ailelerle de bağ kuran bir yapım.

Kail çok sayıda dansçı ve sanatçıyı dinamik bir sahne yaratmak için nasıl yöneteceğini bilen deneyimli bir yaratıcı. Bu kez Moana fırtınanın ortasında kalan çizgi bir karakter değil gerçek bir insan, bu da anında izleyiciye tehlike duygusunu geçiriyor.

FOTO GERÇEKÇİ ATMOSFER

Thomas Kail, Polinezya Adaları kültürünü daha geniş bir kitleye ulaştırma isteğinin filmi yeniden çekmeye motive ettiğini belirtti.

Canlı aksiyon, mitolojiyi koruma ve onu foto-gerçekçi bir ortama taşıma fırsatıydı. Gerçekçi bir ortam yaratmak için yapım ekibi, Moana’nın köyü dahil fiziksel setler kurdu, yaklaşık 200 figüran kullanıldı. Bolca yeni diyalog, bir sürü yeni espri hazırlandı. Mark Mancina çok sayıda müzik besteledi.

Disney 2023’te Moana’nın canlı aksiyon olarak yeniden çekileceğini duyurdu. “Polinezya kültürü beni çok etkiledi. Canlı aksiyonda animasyonda olmayan sahneler var” diyen Kail yeni şeyler keşfetmekten de korkmadı. Moana’nın izleyici kitlesi 3 ile 98 yaş arasında değişiyor, tüm aile bireylerinin izleyebileceği türde bir yaz filmi. Maui, ana adanın (Te Fiti) kalbini çalınca korkunç bir karanlık belirir. Ada halka yetmez olur. Okyanusun kurtarıcı olarak seçtiği şefin kızı Moana, Maui’yi bulup kalbi (yaşamı) adasına getirmek için yola çıkar. Yolculuk süresince Kakamora korsanları, Yengeç Tamatoa, volkanik Te Ka’yla karşılaşır. Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, John Tui, Rena Owen’ın oynadığı görsel, müzikal şölen Moana yaz sezonunun en iyilerinden.

AİLE KÖTÜLÜĞÜN TEMELİDİR

Kült klasik korku filmi Kötü Ruh (1981) için türün ustası yönetmen-yapımcı Sam Raimi serinin yeni bölümü Kötü Ruh: Cehennem Ateşi için Fransız genç yönetmen Sebastian Vanicek’i seçti. Tek mekânda, kısa bir zaman diliminde geçen, zamana karşı yarışı anlatan kanlı, bol alevli film hayatta kalma öyküsü üstüne etkileyici bir çalışma.

En başta Fransız eşi Alice’le fırtınalı bir ilişki yaşayan öfkeli koca Will’in vahşi ölümünü izleriz. Ayrılmaya kararlı olan Alice istemeyerek aileyle birlikte cenaze törenine katılıp ıssız kır evine döner. Yönetmen kesintisiz uzun plan sekansları yeğler, dehşetin, vahşetin yavaş yavaş, kötü niyetli bir şekilde evi, karakterleri ele geçirdiğini görürüz, her türlü keskin nesne doğaçlama bir silaha dönüşür. Korkuya fiziksel, anlık doku kazandıran pratik efekt kullanılır, korkunun karakterlerde yarattığı gerilimler yansıtılır.

Film, tüyler ürpertici draması, yenilikçi sahneleriyle (kaos patladığında Aliçe’in ateş altında bir asker gibi süründüğü plan sekans çok etkileyici) kanlı çizgisini hep korur. Alice sadece kendi şeytanlarıyla değil, başkalarının şeytanlarıyla da yüzleşir.

Souhelia Yacoub, Tandi Wright, Luciane Buchanan, Hunter Donovan, Erroll Shand’in oynadığı Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (2026) ürkütücü, kanlı korku türünü sevenler için bir başyapıt, final jeneriğindeki iki fragmanı mutlaka izleyin.