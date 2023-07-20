“Doctor Who” 14. sezon çekimleri bitti!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 16:08

Güncelleme: 20.07.2023 - 16:08

Doctor Who 14. Sezon için çekimler geçen yıl aralık ayında İngiltere’de başlamıştı. 2023’ün sonlarına doğru yayımlanması beklenen sezonun çekimleri tamamlandı.

Bu sene 60. yılını kutlayacak olan Doctor Who’da Ncuti Gatwa, David Tennant’ın Doktor olarak geri döneceği ve Catherine Tate’in Donna Noble’ı canlandıracağı 3 bölümlük özel programın ardından yeni Doktor rolünü devralacak.

Ayrıca dizinin hayranları bu yıl bir başka yenilikle daha tanışacak. BBC ve Disney arasında yapılan yeni yayın anlaşmasının bir parçası olarak Doctor Who ilk defa uluslararası izleyiciler için Disney+ üzerinden ekranlara gelecek.

AÇILIŞA ÖZEL BÖLÜMLER

Whittaker ile birlikte yapımdan ayrılan bir diğer isim ise Chris Chibnall oldu. Chibnall, geçen dönemde dizinin baş yazarı olarak görev almıştı. Şimdi ise yerine Russell T Davies geçecek.



Gatwa’nın yeni Doktor olarak göreve başlamasıyla birlikte ortaya çıkan bir diğer bilgi de aktörün en az 2 sezon boyunca Doktor’a hayat vereceğinin kesinleşmesi oldu. Ancak Gatwa’dan hemen önce, Doktor’un sonik tornavidası özel bölümler için bir kez daha David Tennant’ın ellerinde parlayacak.

Tennant’ın Doktor’a hayat verdiği üç özel bölüm Kasım 2023 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Özel bölümlerin ardından yeni sezonun macerasına devam etmesi beklenirken 14. sezonun geri kalanı için şimdilik bir yayın takvimi açıklanmadı.

Bununla birlikte özel bölümler Kasım ayında yayınlanacak The Star Beast, Wild Blue Yonder ve The Giggle başlıklarını taşıyacak. Sezon ise toplamda 8 bölümden oluşacak.

