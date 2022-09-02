Doğa hep haklıdır

02 Eylül 2022 Cuma, 13:20

Yönetmen, oyuncu, yapımcı Baltasar Kormakur’un Jaime Primak Sullivan’ın öyküsünden sinemaya uyarladığı dramatik gerilimi Beast’te (Canavar/2022) başrolde bir aslan var. Bu aslan doğanın içinde yaşayan gerçek bir aslan, fantastik ya da uzaydan gelen bir yaratık değil. Bu aslanın sürüsü avlanırken kaçak hayvan avcıları tarafından katlediliyor. Aslan hem sürüsünün intikamını almak hem de bölgesini korumak için insanları öldürmeye başlıyor. Filmin canavarı aslan değil, vahşi hayvanları avlayıp onların derilerini, dişlerini, kemiklerini kara borsada satan kaçak hayvan avcıları elbette.

Afrika kıtasında bu büyük katliam yıllardır sürüyor, Kormakur çok doğru bir noktadan hareket ederek insanın en acımasız hayvan olduğunu, doğadaki vahşi hayvanların arasında belli bir denge kurulduğunu, iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın, çevre kirliliğinin insandan kaynaklandığını vurguluyor.

Doktor Nate Samuels (Idris Elba) kızları Norah (Leah Jeffries) ve Meredith’le (Iyana Halley) birlikte New York’tan Afrika’ya safari için gelir. Samuels ailesini Nate’in yakın arkadaşı vahşi yaşam biyoloğu Martin (Sharlto Copley) karşılar. Bu yolculuk hem Nate hem de kızları için farklı bir boyuta dönüşecektir. Ailesiyle gerektiği gibi ilgilenmeyen, karısını kanserken terkeden Nate suçluluk duygusuyla boğuşmaktadır.

Nate bir süper kahraman değildir, iki kızıyla iletişim kurmaya çabalayan sıradan bir adamdır. Kormakur, Canavar’da ailenin parçalanmasından sonra Nate’in yeni bir gelecek yaratma dürtüsünü metaforik olarak irdeler. Dışarıdan gelecek her tehdite karşı sürüsünü koruyan aslan da insanlara saldırmaya başlar. Vahşi hayvanlar tehdit edildikleri zaman kendilerine zarar verene saldırırlar. Bu orman kanunudur. Aslanlar kendi bölgelerini ve sürülerini korumakla görevlidirler.

Güney Afrika’da Limpopo’da 10 haftada, 36 milyon dolarlık bütçeyle Canavar’ı çeken Baltasar Kormakur, insan-hayvan-doğa ilişkisini sorgulayan başarılı dramatik gerilimiyle karşımızda. Gerçekçi, otantik bir yaklaşımla hem çevreyi hem de karakterlerin duygularını izleyiciye birebir geçiriyor, yırtıcı (!) aslanı koruyan, insanın en acımasız hayvan olduğunu gösteren bir film yapmayı başarmış.

Uzun plan sekanslarla seyirciyi Afrika’ya taşıyor adeta. Görüntü yönetmeni Philippe Rousselot’nun görüntüleri tablo niteliğinde. Aslan çiftliğinde büyüyen Owen adlı dublör gri kostümüyle aslanların mimiklerini, hareketlerini canlandırdı.

Cipin içinde geçen sahneler klostrofobik bir atmosfer yaratıyor. Ormanların kralı aslanla karşılaşarak, kızlarının ve kendi yaşamını kurtaran Nate kefaretini ödüyor, suçluluk duygusunu ve geçmişteki hatalarını geride bırakıyor. İnsanoğlu doğaya, hayvanlara kötü davrandıkça, doğa ve hayvanlar artık bunun karşılığını vermeye başladılar.

Baltasar Kormakur’un yönettiği, Idris Elba, Sharlto Copley, Leah Jeffries, Iyana Halley, Mel Jarnson, Anzor Alem’in oynadığı Beast (Canavar/2022) bugün gösterime girdi.