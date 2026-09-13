Doğaüstü komedi ‘Aşkın Büyüsü 2’ ile fantastik dram ‘İçimdeki Yabancı’ vizyona girdi: Kız kardeşliğin gücü

Cadı kız kardeşler Owensları anlatan Aşkın Büyüsü (Practical Magic/1998) zaman içinde kült filme dönüştü, ilk filmden 28 yıl sonra Sally ve Gillian Owens büyüleyici, eğlenceli, gizemli bir devam filmiyle, gece yarısı margaritalarıyla, güçlü kız kardeşlik temasıyla geri döndü.

Alice Hoffman’ın “Pratik Büyü” romanından uyarlanan ilk film Owensların dramatik yazgısına, normal bir yaşam sürmek isteyen Sally ile özgür ruhlu, coşku dolu Gillian’ın, onları koruyup kollayan Jet ve Francis teyzelerinin büyü, sihir, eğlence dolu yaşamlarını anlatıyordu. İki yüzyıldır hep hor görülen, dışlanan bu ailede ilk cadı büyücü Maria’ydı. Cadı çocuklar doğabilir olasılığından korkan ada halkı Maria’yı sürgüne gönderdi. Maria da aşkı, âşık olmayı lanetledi. Böylece lanete uğrayan cadı soyunun son varislerinin kocaları erken öldü.

Kasabanın balıkçısına âşık olan Sally onunla evlenir, iki güzel kızı olur. Mutlu mesut yaşarken ölüm habercisi böceği tıkırdayınca kocası yaşamını yitirir. Sally sıradan bir yaşam sürmeleri için kızlarından cadı olduklarını saklamıştır fakat Kylie’nin erkek arkadaşı kaza geçirince aile sırrını açıklar. Jet teyzenin bulduğu Kuzgun Kitapı’nda laneti yok etme büyüsü vardır. Bunu öğrenen Kylie sevgilisini kurtarmak için atalarının ülkesi İngiltere’ye gider. Owens ailesini büyük bir sınav bekliyordur, laneti ortadan kaldırabilecekler midir?

KUŞAKLAR ARASI MİRAS

Eski büyüler ve modern seçimlerin kesiştiği noktada geçen kuşaklar arası öykü eski ve yeni hayranlarına duygusal, eğlenceli anlar yaşatır. İlk filmde oynayan Sandra Bullock, Nicole Kidman, Dianne West, Stockard Channing yine karşımızdadır. Kidman’la Bullock aynı zamanda yapımcıdır. Bird Box’ta Sandra Bullock’u, The Perfect Couple’da Nicole Kidman’ı yöneten Susanne Bier iki oyuncu arasındaki uyumu ortaya çıkarır.

Alice Hoffman’ın “Sihir Kitabı”ndan filme uyarlayan senarist Akiva Goldsman gerçeklik ve duygusallık arasındaki sınırı başarıyla bulanıklaştırır. Kadın gücünü, kadın dayanışmasını ve tuhaflığın güzelliğini vurgulayan filmde ilham verici bir sanat ekibi, kimyalarının zirvesinde iki kadın oyuncu, zengin bir edebi miras (Alice Hoffman) yer alır.

Aşkın Büyüsü 2, ataerkilliğin başarısızlıklarını anlatan Aşk Cadısı, The Craft Legacy (Büyücüler Kulübü), Hocus Pocus, Oz Büyücüsü’nün uyarlaması Wicked gibi başarılı cadı filmleri arasında yerini aldı.

DÖNÜŞÜM VE KAYBOLUŞ

Senaryosunu Justine Triet ile birlikte yazdığı Bir Düşüşün Anatomisi’nden (2020) sonra Arthur Harari, İçimdeki Yabancı’da (L’inconnue) kardeşi Lucas Harrari’nin “David Zimmerman Vakası” adlı çizgi romanını sinemaya uyarladı. Fotoğrafçı David, Paris taşrasının dönüşümlerini fotoğrafla belgeler, yalnız, içe dönük David’i sevgilisi partiye götürür.

Kalabalığın içinde David birkaç gün önce fotoğrafını çektiği kadını görür, onu takip eder. Boş bir mekânda sevişirler, uyanınca kadının bedeninde olduğunu anlar. Bedensel değişimlerin, Kafkaesk başkalaşımların fantastik yönünü yansıtmak için yönetmen karanlık, gerçekçi bir görsel yaklaşım kullanır. Varoluşsal huzursuzluğun varlığı, rahatsız edici sessizlikler yinelenir. Kendi kendiyle sevişmek, kendi ölümünü izlemek gibi gerçeküstü durumlar yaşanır.

Bu deneyim yeni duyumlar doğurur. Bedenle birlikte cinsiyette değişince arzu, zevk, duygulara ne olur? Harari değişim halindeki dünyayı, insanı inceler. Neden buradayım, başka bir yerde, çağda, kültürde doğmuş olsaydım ne olurdu? David’le Eva kendilerinden kaçan bir gerçekliğin peşindedirler. Bedenimiz bize ait olmaktan çıkınca geriye ne kalır ? Bu dönüşümden öte kayboluşu anlatır. Etkileyici bir piyano teması döngüyü güçlendirir.

Léa Seydoux, Niels Schneider kimliklerin parçalanmasını, benliğin silinmesini aktarırlar.