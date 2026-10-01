Doğumunun 90. Yılında Ioanna Kuçuradi

Açılış Konuşmasını TFK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in ve kapanış konuşmasını TFK Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Harun Tepe’nin yapacağı sempozyumda Kuçuradi’nin felsefesi, metodolojisi, insan hakları mücadelesi ve felsefe eğitimine katkısı üzerinde durulacak.

Etkinlik saat 19.00’da başlayacak, Kemal Demirel'in (1926-2009) gençliğinden itibaren tasarladığı, üzerinde çalıştığı ve sevgili dostu İoanna Kuçuradi' ye ithaf ettiği "Antigone" oyunu izlenecektir. Antigone 1966 yılında Türkiye'de yayınlanmasının ardından, bu mitolojik-felsefi dram, başta edebiyat olmak üzere, resim, müzik, sinema gibi sanat dallarına, çalışmalarında sayısız kez esin kaynağı olmuştur.





Türkân Soman Çelik’in Seyfettin Balcı’nın katkısıyla düzenleyip yöneteceği etkinliğin ilk oturum başkanı Prof. Dr. İsmail Demirdöven olacak. Oturumda Prof. Dr. Sevgi Şahintürk: "Hocam Ioanna Kuçuradi’nin Etik ve Değer Görüşü"; Prof. Dr. Harun Tepe: "Ioanna Kuçuradi’den Ne Öğrendim? Kuçuradi Felsefesi Üzerine"; Prof. Dr. Hülya Yetişken: "Kuçuradi ve Sanat Eserlerinde Felsefe Problemleri" ve Arş.Gör.. Furkan Soltekin: "Kuçuradi’nin Felsefe Anlayışı" başlıklı sunumlar yapacaklar.

Saat 13.30’da başlayacak Prof. Dr. Berfin Kart Tepe başkanlığındaki ikinci oturumda Dr. Öğr. Üyesi Zeynep İspir: "Bugünün Kalkınma Yaklaşımlarına Kemal Demirel’in Antigone’si ile Bakmak"; Kuçuradi’nin doktora öğrencisi gazeteci Elif Narin Hamidi: "Öğretmenim Kuçuradi"; Yüksek lisansını Kuçuradi ile yapan mimar Esra Soltekin: "Bir Mimar Kuçuradi Felsefesiyle Tanışınca" ve Kuçuradi ile İnsan Hakları yüksek lisansı yapmış olan öğretmen Aynur Aydın: "İnsan Hakları Eğitimiyle Kendi Gözleriyle Görebilen Kişiler Yetiştirmek" başlıklı sunumlarla hocaların hocasını anlatacaklar.

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal Güzel'in yöneteceği son oturum 15.30’da başlayacak. Bu oturumda: Prof. Dr. Abdullah Kaygı: "Sanatta Felsefi Olana Felsefe Nasıl Bakar?"; Tiyatro sanatçısı Dilek Türker: "Antigone Neredesin?"; Tiyatro sanatçısı Hakan Altıner: "Var Olmak Mı / Yok Olmak Mı? Antigone ve Hamlet"; İş insanı Seyfettin Balcı: "Hocam Ioanna Kuçuradi ile İlk Tanışmam"; Dr. Öğr. Üyesi Türkân Soman Çelik: "Kemal Demirel’in Antigone’si: Ioanna Kuçuradi" başlıklı sunumlar yapacaklar.