'Don Quixote Müzikali' Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı "Don Quixote Müzikali" 16 Temmuz'da ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan ve başrollerini Selçuk Yöntem ile Zuhal Olcay'ın paylaştığı yapım, yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun rejisi ve Volkan Akkoç'un müzik direktörlüğüyle sahneye taşınacak.

Eserde 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra ile toplam 80 kişilik ekip görev yapıyor.

Hayal gücü ile gerçeğin iç içe geçtiği bir dünya sunan müzikal, 17 Eylül'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda, 22 Eylül'de ise Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Biletlere Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo üzerinden ulaşılabiliyor.