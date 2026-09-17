'Don Quixote Müzikali' yeni sezonda 5 şehirde sanatseverlerle buluşacak

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı "Don Quixote Müzikali", ilk 40 temsilinde 100 bin seyirciye ulaşmasının ardından yeni sezonuna 41. oyunuyla başlayacak.

Miguel de Cervantes'in ölümsüz eserinden sahneye uyarlanan müzikal, yeni sezonunda İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul ve Ankara'da seyirciyle buluşacak.

Işıl Kasapoğlu'nun rejisi ve Volkan Akkoç'un müzik direktörlüğünde sahnelenen yapımda, Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay başrolleri paylaşıyor.

İlk sezonundan itibaren 40 temsilde 100 bin seyirciye ulaşan müzikal, bu sayıya en hızlı ulaşan yapım olarak öne çıkıyor.

80 KİŞİLİK EKİP SAHNEDE

Hayal etme, umut ve iyiliğin gücünü merkeze alan müzikalde, gerçekle hayal arasındaki sınırları sorgulayan Don Quixote'nun hikayesi sahneye taşınıyor.

Toplam 80 kişilik ekiple hazırlanan yapımda 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosunun yanı sıra 15 kişilik canlı orkestra yer alıyor. Dekor ve kostüm tasarımlarıyla da Cervantes'in yüzyıllar boyunca farklı kuşaklara ulaşan eseri büyük ölçekli bir sahne prodüksiyonuyla izleyiciye aktarılıyor.

Dale Wasserman'ın 1959'da kaleme aldığı televizyon oyunundan uyarlanan "Don Quixote Müzikali", ilk kez 1965'te sahnelendi. Broadway'de 2 bin 328 kez sahnelenen yapım, müzikal tarihinin klasiklerinden biri olarak kabul edilirken, gösterimde kaldığı dönemde "En İyi Müzikal"in de aralarında bulunduğu 5 Tony Ödülü kazandı.

Müzikal, yeni sezon programına göre 22 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 24 Eylül'de Antalya Açıkhava'da, 4 Ekim'de İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde ve 18 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde, 5 Aralık'ta Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde sahnelenecek.

Müzikalin biletleri Biletinial, Biletix ve Bubilet üzerinden satışa sunuluyor.