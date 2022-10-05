Don ve Alex Tapscott’tan ‘Blokzincir Devrimi’

05 Ekim 2022 Çarşamba, 00:01

İnternetin tıpkı ilk dönemlerinde olduğu gibi blokzincirin de her bir şeyi dönüştürme potansiyeli söz konusu. İnternet bilgi adına her ne ifade etmişse, blokzincir de güven için o anlama geliyor.

Don ve Alex Tapscott, blokzincir teknolojisinin günümüzün en baskın küresel problemlerini üstlenebilme potansiyelini incelikle ele aldıkları Blokzincir Devrimi adlı, Scala Yayıncılık tarafından yayımlanan incelemelerinde tam da bu noktadan hareketle yeni, engin bir teknoloji hareketini tanımlıyor, kıyıya vurmaya yeni yeni hazırlanan bir teknolojik ilerleme dalgası için kumsalı hazırlıyor ve bunu da insanların en derin ihtiyacına bağlıyor: Güven.

Dijital ekonominin refahın bölüştürülmesine yönelik sahip olduğu gerçek potansiyeli Bitcoin’in altında yatan teknoloji ile nasıl ortaya çıkarabiliriz? Peki, bu niçin yapılmalıdır? Kitap bu bağlamda açıklayıcı bir kaynak sunuyor.

Finansın hudutlarına yapılan bu yolculukta Tapscott’lar blokzincirin gücünü, potansiyelini ve geleceğini ortaya koyuyorlar.

Dijital para dünyası için bir atlas görevi gören, daha adil, verimli ve bağlantılı bir küresel finans sistemine giden yola ışık tutan Blokzincir Devrimi, dünyayı değiştiren bu teknolojiye, dijital çağa dair aydınlatıcı yetkin bir rehber.

Blokzincir Devrimi / Don Tapscott, Alex Tapscott / Çeviren: Alperen Tekin / Scala Yayıncılık / 440 s. / 2022.