'Dorian Gray'in Portresi' yeni sezonda Zorlu PSM'de sahnelenecek

Oscar Wilde'ın edebiyat tarihindeki ünlü eseri "Dorian Gray'in Portresi", Mehmet Birkiye'nin yönetmenliğinde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) yeni sezon programında tiyatroseverlerle buluşacak.
Güzellik, gençlik ve vicdan kavramlarını odağına alan eser, Dorian Gray'in hikayesini çağdaş bir dille yeniden ele alacak.
Okuma provalarına başlanan ve 3 Aralık'ta 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında prömiyer yapacak oyun, festivalin ardından sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenecek.
Wilde'ın tek romanı "Dorian Gray'in Portresi"nin 90 dakika sürecek ve tek perde olarak sahnelenecek uyarlamasını Kerem Kurdoğlu gerçekleştirecek.
Başrollerini Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir'in paylaştığı oyunun kadrosunda Cansu Bahadır, Çağrı Özdoğan, Emre Yıldızlar, İlkin Öykü Fışkın, Koray Efe Yazgan, Songül Boztepe, Umur Berk Seven ve Yasemin Aksel de yer alacak.
Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımını Cem Yılmazer, müziklerini Fırat Akarcalı, koreografisini ise Tuğçe Tuna üstlenecek.
Yapımını Zorlu PSM'nin, yürütücü yapımcılığını Dolkun Production'ın üstlendiği oyunda yardımcı yönetmenliği Gozel Rovshanova yapacak. Oyunun prömiyer biletleri 21 Ağustos'ta satışa sunulacak.