'Dostlarla Akşam Yemeği'ne ne dersiniz?

Yayınlanma: 19.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.05.2023 - 03:00

Donald Margulies’in yazdığı oyunun yönetmeliğini Özen Yula üstleniyor. Oyunda, Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Derya Artemel ve Ümit Kantarcılar rol alıyor. Oyun, iki evli çiftin, evliliklerini sorgulaması ve bir çiftin evliliğinin bitmesi üzerine kurulu. Yani oyun, yıllardır yakın olan iki çiftin evlilik hayatlarının bir incelemesi gibi. Çiftlerden birinin ayrılığının diğer çift üzerinde nasıl eşit derecede yıkıcı bir etkiye sahip olabileceğini biz seyircilere ustalıkla sahneye aktaran Yula, kırklı yaşlarının başlarında iki çift olan Karen ile Gabe ve Beth ile Tom’un bu süreçte hem yaş almayı hem de gerçek anlamda büyümeyi deneyimleyecekleri “Dostlarla Akşam Yemeği”ne davet ediyor tiyatroseverleri...

Oyuncuların arasındaki uyumlu iletişim seyircilere güçlü bir şekilde yansıyor. Paslaşmaların yerini bulduğu oyunda dört oyuncu da birbirinden başarılıydı. Dekor tasarımını da çok başarılı bulduğum oyunda, ışığın ve müziğin daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Belki ilk oyun heyecanı ve yeni mekân aksaklıkları da diyebiliriz.

Yeni yapılan sahne, salondaki oturma düzenine göre çok alçakta kalıyor. Salonda kullanılan koltuklar yanılmıyorsam, salonun sinema olduğu zamandan kalma olmalı, bir tiyatro salonuna göre değil. Ya sahne yükselmeli ya da koltuklar değişmeli. Çünkü oyuncuların ayaklarını görmek için ayağa kalkmak gerekiyor. Hayat eglenceli olabilir ama dostlarla akşam yemegi kadar şaşırtıcı, keyifli ya da hüzünlü olabilir mi? Cevap “Dostlarla Akşam Yemeği”nde saklı. Oyun sezon sonuna kadar HoP Sahne’de. Sonra ise çeşitli şehirlerde turneye çıkılacak.