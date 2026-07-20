Dünyaca ünlü R&B yıldızı Craig David Türkiye'ye geliyor

Dünya genelinde milyarlarca dinlenme sayısına ulaşan ve R&B müziğin en belirleyici seslerinden biri olarak kabul edilen Craig David, İstanbul'daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü Britanyalı şarkıcı ve film yapımcılarının iş birlikleriyle küresel düzeyde ses getiren sanatçı, 11 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Müzik ve dansın harmanlandığı bu özel gecede David, dünya genelinde kapalı gişe turnelere imza atan ünlü "TS5" konseptini İstanbullu müzikseverlerin beğenisine sunacak.

DJ SETİ VE CANLI VOKAL BİR ARADA

Craig David'in "TS5" adını verdiği performans, alışılmış konser formatlarının dışına çıkan yapısıyla dikkat çekiyor. Sanatçı, bu özel konseptte bizzat DJ setinin başına geçerek R&B, UK garage, hip-hop ve house ritimlerini birbirine bağlıyor. Kendi hazırladığı altyapıların üzerine canlı vokal performansını da ekleyen David, dinleyicilere yüksek enerjili bir müzik deneyimi sunmayı hedefliyor.

Gecede, sanatçının kariyerine yön veren "7 Days", "Fill Me In" ve "Walking Away" gibi klasikleşmiş eserlerinin yanı sıra modern sound'larla yeniden yorumlanmış sürpriz parçalar da yer alacak.

UNDERGROUND'DAN ANA AKIMA UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

Müzik kariyerine 1999 yılında yayımladığı ve eleştirmenlerden tam not alan ilk albümü Born To Do It ile başlayan Craig David, bu çalışmasıyla kendine özgü Britanya sound'unu tüm dünyaya kanıtladı. UK garage müzik akımını underground (yer altı) kültüründen çıkararak popüler ana akım müziğe taşımayı başaran sanatçı, döneminin en etkili figürlerinden biri haline geldi.

Kariyeri boyunca Sting, Kano, Diplo ve KSI gibi küresel müzik endüstrisinin önemli isimleriyle ortak projelere imza atan David; Michael Jackson ve Beyoncé gibi dünya starlarının da takdirini kazandı.

ÖDÜLLERLE DOLU BİR KARİYER

Müzik endüstrisinde bıraktığı izlerle 14 kez BRIT Awards ve 2 kez Grammy Awards adaylığı elde eden usta müzisyen; 4 MOBO Awards ödülü ile 3 Ivor Novello Awards kazandı. Sanatçı ayrıca, müziğe ve kültüre katkılarından dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı (MBE) ile onurlandırıldı.

Bugüne kadar Birleşik Krallık (UK) listelerinde Top 40'a giren 25 single ve 9 albüme imza atan, dünya genelinde ise 5 milyarı aşkın dijital dinlenme oranına ulaşan Craig David'in İstanbul konseri biletlerinin kısa sürede yoğun ilgi görmesi bekleniyor.