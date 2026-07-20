Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, yaz festivallerinden sergi açılışlarına, konserlerden sahne performanslarına kadar birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İngiltere'nin prestijli multidisipliner festivallerinden Latitude Festival, 23-26 Temmuz'da Suffolk'taki Henham Park'ta düzenlenecek. ABD'li müzisyen ve yazar David Byrne 24 Temmuz'da, Tom Odell, Billy Ocean ve Teddy Swims 25 Temmuz'da sahnede olacak. Lewis Capaldi ise festivalin 26 Temmuz'da gerçekleşecek kapanış konserinde müzikseverlerle buluşacak.

JERASH KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

Ürdün'de düzenlenen ve bölgenin köklü kültür-sanat etkinliklerinden olan Jerash Kültür ve Sanat Festivali, 23 Temmuz-2 Ağustos'ta Jerash Antik Kenti'nde düzenlenecek.

"A Legacy That Endures... Generations Meet" sloganıyla kapılarını açacak festivalin açılışında Lübnan müziğinin ünlü ismi Majida El Roumi sahne alacak. Aynı gece dünyaca ünlü Lübnan asıllı Fransız trompet sanatçısı İbrahim Maalouf caz ve oryantal ezgileri buluşturan bir performans sergileyecek.

Mısır pop müziğinin güçlü sesi Ahmed Saad, son dönemin popüler ismi El Shami ve Filistin ile Ürdün elektro-dabke sahnesinin dünyaca ünlü temsilcisi 47SOUL, 24 Temmuz'da festival sahnesine konuk olacak.

Festivalin üçüncü gününde Lübnan dans ve müzik kültürünü dünyaya tanıtan ikonik Caracalla Dans Tiyatrosu, amfitiyatroda büyük bir prodüksiyona imza atarken Tunuslu sanatçı Dorsaf Hamdani de konser verecek.

Klasik Arap müziğinin duayen ismi George Wassouf ile Ürdünlü rapçi El Far3i de 26 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.

BAALBECK ULUSLARARASI FESTİVALİ

Lübnan'ın köklü açık hava etkinliklerinden Baalbeck Uluslararası Festivali, bu yıl 70. yılını kutluyor.

Festivalin 24 Temmuz'da gerçekleşecek açılış gecesinde Oscar ve Cesar ödüllü dünyaca ünlü Lübnan asıllı efsanevi besteci Gabriel Yared, sinema filmleri için bestelediği eserleri icra edecek. İkonik film sahnelerinden kesitler de konser sırasında Bacchus Tapınağı'nın antik duvarlarına yansıtılacak.

EL JEM ULUSLARARASI SENFONİK MÜZİK FESTİVALİ

El Jem Uluslararası Senfonik Müzik Festivali Tunus'ta bugün başlıyor. Festivalde 24 Temmuz'da Orchestre l'Orpheon konseri gerçekleşecek. Konserin ilk bölümü besteci Marcel Khalife'ye ithaf edilen özel bir dinletiden oluşacak. İkinci bölümde ise sahneyi Mehdi Haddjeri Band devralacak.

Tarihi El Jem Roma Amfi Tiyatrosu'nun etkileyici atmosferinde gerçekleştirilen festivalde, Orchestre l'Orpheon 25 Temmuz'da şef Clement Rousseau yönetiminde sahnede olacak. Klasik müziğin popüler ve görkemli eserlerinin icra edileceği gecede, Maurice Ravel'in dünyaca ünlü eseri Bolero ve Rimski-Korsakov'un başyapıtı Şehrazad senfonik olarak yorumlanacak.

Festival 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

TRUCK FESTİVAL

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki Hill Farm, 24-26 Temmuz'da "Truck Festival 2026"ya ev sahipliği yapacak.

Bağımsız rock ve alternatif müziğin tanınan temsilcilerini bir araya getiren festivalde 24 Temmuz'da The Cribs, Primal Scream ve Maccabees performans sergileyecek.

Two Door Cinema Club 25 Temmuz'da, pop-rock ve indie sahnesinin popüler grubu The Wombats ve The Libertines 26 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.

BAYREUTH FESTİVAL 2026

Almanya'nın Bavyera bölgesindeki tarihi Festspielhaus'ta 24 Temmuz-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Bayreuth Festival 2026, bu yıl kuruluşunun 150. yılını kutluyor.

Festivalde 24 Temmuz'da geleneksel "Festspiel Open Air" konseri gerçekleşecek, 25 Temmuz'da Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfoni'si icra edilecek, 26 Temmuz'da ise "Verstummte Stimmen" başlıklı anma etkinliğiyle başlayacak program, "Rienzi" operası ile devam edecek.

49. PALEO FESTİVAL NYON

İsviçre Nyon'da 21-26 Temmuz'da gerçekleşecek "49. Paleo Festival Nyon", rock, pop ve alternatif müziğin dünyaca ünlü isimlerini bir araya getiren zengin bir program sunuyor.

Son dönemin popüler alternatif rock gruplarından Twenty One Pilots yarın festival sahnesinde performans sergileyecek. Suzane, Lorde, Asaf Avidan, Sprints, Perceval da açılış gününde festivale konuk olacak.

The Cure, The Last Dinner Party, Sam Sauvage 22 Temmuz'da, Gorillaz, Morcheeba, Theodora ve Saint Levant 23 Temmuz'da, pop müziğin dünyaca ünlü ismi Katy Perry de 25 Temmuz'da festival izleyicisinin karşısında olacak.

FUJİ ROCK FESTİVAL 2026

Japonya’nın Niigata kentindeki Naeba Kayak Merkezi'nde 24-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek Asya'nın en büyük açık hava müzik etkinliklerinden "Fuji Rock Festival 2026", yeşil doğanın kalbinde kurulan sahnelerinde rock, elektronik ve alternatif müziğin küresel temsilcilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Son dönemin popüler enstrümantal ve alternatif gruplarından Khruangbin, 25 Temmuz'da doğayla iç içe bir müzik deneyimi sunacak.

Trip-hop ve elektroniğin efsanevi öncülerinden Massive Attack, görkemli sahne şovu ve ışık gösterileri eşliğinde 26 Temmuz'da kapanış konserine imza atacak.

Üç gün sürecek festivalde, dağlık arazide kurulan farklı büyüklükteki 10'dan fazla sahnede yerel grupların dinletileri, ekolojik atölye çalışmaları ve kamp etkinlikleri gerçekleşecek.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Kanadalı indie-pop sanatçısı Patrick Watson, 20 Temmuz'da Fransa'nın Lyon şehrindeki antik Fourviere Tiyatrosu'nda büyük bir açık hava konseri verecek.

Pop-punk grubu Green Day, "The Saviors Tour" kapsamında 25 Temmuz'da Toronto'daki Rogers Centre stadyumunda solo konsere imza atacak.

KİTAP VE EDEBİYAT FESTİVALLERİ

Güney Amerika'nın prestijli edebiyat etkinliklerinden FLIP - Paraty Uluslararası Edebiyat Festivali, 22-26 Temmuz'da Brezilya'nın Paraty kentinde gerçekleştirilecek.

Bağımsız yayıncılık, sanat kitapları ve kataloglar üzerine odaklanan SF Art Book Fair, 23-26 Temmuz'da San Francisco'da kitapseverlerin beğenisine