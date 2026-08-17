Dünyada bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı kentlerinde 17-23 Ağustos haftasında sinemadan müziğe, tiyatrodan dansa ve çağdaş sanata uzanan çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Edinburgh Uluslararası Festivali ve Edinburgh Festival Fringe, kentin kültür sanat gündemini şekillendirmeyi sürdürecek. Uluslararası Festival, 7-30 Ağustos'ta müzik, opera, tiyatro ve dans gösterilerini sanatseverlerle buluşturuyor. Fringe ise 7-31 Ağustos'ta tiyatro, komedi, dans, sirk, müzik ve performans sanatlarından binlerce gösteriye ev sahipliği yapıyor.

Avustralya'da Melbourne Uluslararası Film Festivali (MIFF) 23 Ağustos'a kadar devam edecek ve yüzlerce film gösteriminin yanı sıra yönetmen ve sanatçılarla söyleşiler, özel etkinlikler ve XR deneyimleri düzenlenecek.

Avustralya'da ayrıca Darwin Festivali de son hafta programıyla sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek. 23 Ağustos'a kadar devam eden festivalde müzik, tiyatro, dans ve görsel sanatların yanı sıra açık hava etkinlikleri düzenleniyor.

Londra'da Greenwich+Docklands Uluslararası Festivali başlayacak. 21 Ağustos-6 Eylül'de düzenlenecek festival, tiyatro, sirk ve dans gösterilerinden oluşan ücretsiz açık hava programını kentin farklı bölgelerindeki kamusal alanlarda sanatseverlerle buluşturacak.

SAHNE ALACAK İSİMLER

Belçika'nın Hasselt kentinde Avrupa'nın müzik festivallerinden Pukkelpop başlayacak. 20-23 Ağustos'ta düzenlenecek festivalde Tyler, The Creator, Florence + The Machine, Deftones, Zara Larsson, YUNGBLUD ve Turnstile'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne alacak.

Haftanın öne çıkan etkinliklerinden A Very Laufey Day, İzlandalı şarkıcı Laufey'in öncülüğünde 25 ülkede 75 şehirde gerçekleştirilecek. "A Celebration of the Arts" temasıyla düzenlenecek etkinliklerde konserlerin yanı sıra bale, caz, opera, müze ve sanat etkinlikleri yapılacak. Londra'daki Tate Modern, New York'taki Guggenheim ve Seul'deki Daelim Museum gibi kurumlar da programa dahil olacak.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

Londra'daki National Gallery, İspanyol ressam Francisco de Zurbaran'ın eserlerini bir araya getiren sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının kariyerinin farklı dönemlerinden eserlerin yer aldığı sergi, 23 Ağustos'ta sona erecek.

İtalya'nın Floransa kentindeki Palazzo Strozzi'de düzenlenen "Rothko in Florence" sergisinde, Amerikan modern sanatının önemli isimlerinden Mark Rothko'nun eserleri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sergi, 23 Ağustos'ta sona erecek.

Lüksemburg'daki Çağdaş Sanat Müzesi'nde (MUDAM), İngiliz-Japon sanatçı Simon Fujiwara'nın "A Whole New World" adlı sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 23 Ağustos'a kadar açık kalacak sergi, sanatçının farklı zamanlardan çalışmalarını bir araya getiriyor.

ABD SİNEMALARINDA VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Sinemaseverler, 21 Ağustos Cuma günü farklı türlerde 4 yeni yapımla beyaz perdede buluşacak. Haftanın vizyon programında korku, komedi, animasyon ve dram türündeki filmler yer alıyor.

Olivia Wilde'ın yönettiği "The Invite", Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz ve Edward Norton'ı bir araya getiriyor. Cesc Gay, Will McCormack ve Rashida Jones'un senaryosunu kaleme aldığı komedi-dram türündeki film, ilişkilerinde sorun yaşayan bir çiftin üst kat komşularını akşam yemeğine davet etmesiyle başlayan olayları ekrana taşıyor.

Jacob Chase'in yönettiği "Insidious: Out of the Further", korku, gizem ve gerilim türlerini bir araya getiriyor. "Insidious" serisinin altıncı filmi olan yapımda Amelia Eve, Lin Shaye ve Sam Spruell rol alıyor. Film, genç bir anne olan Gemma'nın, kızını büyüttüğü ve çocukluğunun geçtiği evde "Öte Alem"e (The Further) geçiş yapabildiğini ve burada yaşayan varlıkları gerçek dünyaya getirme gücüne sahip olduğunu keşfetmesini anlatıyor.

Kevin Donovan ve Gottfried Roodt'in yönettiği, animasyon, macera ve komedi türündeki "Gracie and Pedro: Pets to the Rescue", kaybolan evcil hayvanların yaşadığı maceraları merkezine alıyor. Filmin seslendirme kadrosunda Susan Sarandon, Danny Trejo ve Bill Nighy yer alıyor.

Dram türündeki "Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da" filminin oyuncu kadrosunda Mert Kılıç, Nevin Alp, Hilmi Özçelik ve Abdul Susler bulunuyor. Yapım, 1983'te genç bir Türk madencinin misafir işçi olarak Zonguldak'tan Almanya'ya gitmesinin ardından karşılaştığı zorlu çalışma koşulları ve kültürel farklılıklarla mücadelesine odaklanıyor.