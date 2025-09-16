Duygular ortak, cümle aynı!

Dünya üzerinde yaşayan tüm insanların günümüzdeki toplumsal ve politik ortak duygusu ne olabilir diye düşünürsek sanırım hepimizin ağzından aynı cümle çıkar: Geleceğe ilişkin belirsizlikler!

Pera Müzesi dün düzenlediği basın toplantısı ile yeni iki sergisini tanıttı. 20. yılına özel iki seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Pera Müzesi, British Council Koleksiyonu’ndan seçilen 29 sanatçının yapıtlarını müzede sergiliyor. Ulya Soley küratörlüğünde “Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar” sergisinde dönüşümler içinde, ortak duyguların paylaşıldığı bir alana yayılmış ve 1930’lardan bu yana oluşturulan koleksiyonu güncel bir yaklaşımla ele alıyor. 1930’lardan bu yana şekillenen ve Birleşik Krallık’tan 20. ve 21. yüzyıl sanatına odaklanan British Council Koleksiyonu, bugün yaklaşık 9 bin yapıttan oluşuyor. Kalıcı bir serginin parçası olmak yerine dünyayı dolaşarak farklı bağlamlarda yeniden kurgulanan bu koleksiyon, “duvarları olmayan müze” olarak anılıyor.

Küratör Ulya Soley ise Ortak Duygular’ı şu sözlerle değerlendiriyor:

“Ortak Duygular, sanat kurumlarının yalnızca geçmişi muhafaza eden yapılar değil, bugünün duygusal ve politik ağlarını kuran, temas eden, bulaşan, dönüştüren alanlar olabileceğine dair bir öneri. Karşılaşma alanları olarak tanımlanabilecek müzelerde, yapıtların tetiklediği ortak duygular mekânı paylaşanlar arasında bulaşıcı bir şekilde dolaşarak onları ortak bir zeminde buluşturabilir.”

Sergide eserleri yer alan sanatçılar ise şöyle: Larry Achiampong, Laura Aldridge, Ed Atkins, Sonia Boyce, Jake & Dinos Chapman, Eileen Cooper, Tony Cragg, Tracey Emin, Jane England, Cerith Wyn Evans, Graham Fagen, Lucian Freud, Anya Gallaccio, Gilbert & George, Richard Hamilton, Lubaina Himid, Damien Hirst, David Hockney, Michael Landy, Delaine Le Bas, Sarah Lucas, Kate Malone, Chris Ofili, Marc Quinn, Raqib Shaw, Wolfgang Tillmans, Suzanne Treister, Bedwyr Williams ve Madame Yevonde.

Sergide yer alan yapıtlar, üç ana tema altında bir araya geliyor:

“Özeni Korumak”, “Tanıdık Yüzler”, “Hayali Gelecek”... Son olarak; “Hayali Gelecek” başlığı altında toplanan yapıtlar, müzelerin, nesnelerin ve koleksiyonların geleceği üzerine spekülatif bir düşünme alanı sunuyor. Bedwyr Williams’ın zamanlararası bir elçiyi konu alan videosu, Wolfgang Tillmans’ın Concorde uçakları üzerinden teknolojik ilerlemeye dair görsel anlatısı gibi yapıtlar 18 Ocak’a kadar görülebilir.

İKİ YOLCULUK BİR SERGİ...

Pera Müzesi’nin diğer yeni sergisi ise “Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize”...

Camı doğa, tarih ve toplumsal bellekle ilişkilendiren çalışmalarıyla tanınan Jungnelius’un pratiğini Elif Kamışlı küratörlüğünde bir araya getiren sergi dört elementi başlığına taşıyarak doğanın gücüne atıfta bulunuyor.

Sergi, camı yalnızca bir malzeme değil, doğa, tarih ve kültür arasında köprüler kuran bir ifade biçimi olarak ele alıyor. Camın kırılganlığı ile taşın dayanıklılığını yan yana getiren yapıtlar dikkat çekiyor.

NEMRUT...

Serginin çerçevesini iki yolculuk çiziyor. İlki Nemrut Gölü kıyılarından Kars’a, lavın yeryüzüne çıkıp aniden soğumasıyla oluşan, doğal cam diye tanımlanan obsidyen kaynaklarına uzanıyor. Üç farklı bölgeden toplanan taşlar, Jungnelius’un burada geçirdiği zamanı imleyen koleksiyonunun bir parçası.. Şişecam’ın el yapımı cam fabrikası için Denizli’ye yapılan yolculuklarsa ikinci rotayı oluşturuyor.

Sergideki dört eser, ustaların üretimdeki nesneleri son aşamada serbest üfleyerek nefesleriyle nihai formu vermeleriyle oluştu. İsveçli fotoğrafçı Peo Olsson, sanatçının üretim süreçlerine ve arazi çalışmalarına eşlik eden fotoğraf serileriyle; doğal camın oluşumundan fırının içindeki dönüşüme kadar malzemenin coğrafi ve kültürel izlerini belgeliyor.