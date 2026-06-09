Edirne Bienali ‘Köprüler’ ana temasıyla sanatseverlerle buluşuyor: Göç, sınır, bellek...

Trakya’da bienal zamanı, yakın zamanda başlayan Edirne Bienali 28 Haziran’a kadar devam edecek.

23 ülkeden 218 sanatçıyı Edirne’nin 20’yi aşkın tarihi ve kamusal mekânda bir araya getiren bienal; göç, sınır, bellek, ekoloji, kültürel karşılaşmalar, dijital sanat ve yapay zekâ gibi güncel başlıkları kentin çok katmanlı kimliğiyle buluşturuyor. Bienal direktörü Didem Çapa ile konuştuk.

- Edirne, “Köprüler” temasına nasıl bir zemin sunuyor?

Edirne, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin, inançların ve coğrafyaların buluştuğu bir şehir oldu. Avrupa ile Asya arasında kurduğu tarihsel bağ, nehirleri ve köprüleriyle şekillenen kent dokusu, “Köprüler” temasını yalnızca bir metafor olmaktan çıkarıp somut bir deneyime dönüştürüyor. Bienal bu hafızayı çağdaş sanat aracılığıyla yeniden görünür kılmayı amaçlıyor.

- Bienalin ana teması neden “Köprüler”?

Günümüzde farklılıkların giderek ayrıştığı bir dünyada, sanatın yeniden bağlantılar kurma gücüne odaklanmak istedik. Edirne’nin tarih boyunca kültürlerin kesişme noktası olması ve mevcut köprüleri de bu temayı doğal biçimde besledi. “Köprüler”, yalnızca iki noktayı birbirine bağlayan yapıları değil; insanlar, kültürler, kuşaklar, hafızalar ve düşünme biçimleri arasında kurulan ilişkileri temsil ediyor.

MEKÂNLAR...

- Bienal, kentin tarihi mekânlarıyla nasıl bir ilişki kuruyor?

Tarihi yapıları yalnızca eserlerin sergilendiği alanlar olarak değil, bienalin aktif katılımcıları olarak görüyoruz.

Selimiye’den, Ekmekçizade’ye, Devecihan’dan, Karaağaç Garı’na, II. Bayezid Külliyesi’nden nehir köprülerine kadar her mekân kendi hikâyesiyle sergilere eşlik ediyor. Böylece geçmiş ile bugün arasında yeni diyaloglar kuruluyor ve izleyici mekânları farklı bir gözle deneyimleme fırsatı buluyor.

- Çoklu küratoryal yapı bienale ne katıyor?

Edirne Bienali, tek bir bakış açısına dayanmak yerine farklı küratörlerin düşünsel yaklaşımlarını bir araya getiriyor. Bu model, farklı kültürler ve disiplinler arasında daha zengin bir diyalog kurulmasını sağlıyor. Bienalin “Köprüler” temasıyla da uyumlu olarak, çoğul seslerin bir arada var olabileceği açık ve dinamik bir üretim alanı yaratıyor.

- Ziyaretçileri nasıl bir deneyim bekliyor?

Bienal, bir sergi gezisinden çok bir keşif rotası sunuyor. İzleyiciler bir mekândan diğerine geçerken Edirne’nin sokakları, nehirleri ve tarihi yapıları deneyimin doğal bir parçasına dönüşüyor; sergiler, performanslar, söyleşiler ve atölyeler aracılığıyla ziyaretçiler yalnızca sanat eserleriyle değil, kentin kendisiyle de doğrudan etkileşim kuruyor. Bu yaklaşım, çağdaş sanatı sergi mekânlarının sınırlarından ve belirli çevrelerin erişebildiği bir alan olmaktan çıkararak Edirne’nin tarihi, kültürel ve sosyal dokusuyla iç içe geçen karşılaşma alanlarıyla gündelik yaşamın içine dahil ediyor.

BİENAL NOKTALARI...

Selimiye Camisi ve Külliyesi’nden Karaağaç Gar Binası’na, Ali Paşa Çarşısı’ndan Meriç kıyılarına uzanan Edirne Bienali, kentin tarihi dokusunu çağdaş sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor. Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Makedon Kulesi, Tarihi Gümrük Karakolu ve Sarayiçi Er Meydanı gibi kentin belleğinde yer etmiş mekânlar da bienal süresince sergilere, performanslara ve kamusal alan projelerine ev sahipliği yapacak.