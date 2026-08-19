Edirne Düşünce Günleri'nin 4'üncüsü düzenleniyor

Edirne’nin entelektüel ve kültürel hayatına yön veren önemli etkinliklerden biri olan Edirne Düşünce Günleri, bu yıl 4'üncü kez kapılarını açıyor.

ZAMAN VE MEKAN

21-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik serisinde bu yıl ana tema “Zaman ve Mekan” olarak belirlendi.

Edirne Belediyesi, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakfı (TAKSAV) Edirne Temsilciliği ve Dönüşüm Logos ortaklığıyla hayata geçirilen organizasyon; felsefeden sanata, mimariden müziğe ve hukuk mücadelesine kadar geniş bir yelpazede kentin tarihi ve ruha sahip mekanlarında vatandaşlarla buluşacak.

DÜŞÜNCE YOLCULUĞU

3 gün sürecek yoğun program kapsamında akademisyenler, yazarlar, hukukçular ve sanatçılar Edirne’nin simge mekanlarında söyleşi ve dinletiler gerçekleştirecek. Edirne Belediyesi Tarihi Binası, Anıt Park Kafe, Müzik Müzesi ve Konak Edirne gibi alanlarda düzenlenecek oturumlarda kent halkı düşünce insanlarıyla bir araya gelecek.

DOLU DOLU 3 GÜNLÜK PROGRAM

Etkinlik maratonu 21 Ağustos Cuma günü saat 16.45’te Edirne Belediyesi Tarihi Binası’ndaki Açılış Töreni ile başlayacak. İlk gün Dr. Banu Gökmen’in "Mekanın Zamanda Yolculuğu" ve Prof. Dr. Kerem İşcanoğlu’nun "Edirne'de Anıt Kültürü: Tarihsel Katmanlar ve Çağdaş Öneriler" söyleşileri gerçekleşecek.

22 Ağustos Cumartesi günü Müzik Müzesi’nde araştırmacı-yazar Murat Meriç’in "Müzik Tarihi" söyleşisinin ardından Can Tutuğ ve Serkan Yürük’ün "Bir Saat Caz" dinletisi müzikseverlerle buluşacak.

23 Ağustos Pazar günü ise Konak Edirne’de Av. Selin Nakıpoğlu "Her Zaman, Her Yerde: Kadın Mücadelesi" ve Dr. Arda Telli "Zamanın ve Mekanın Üretimi: Modern Kent Üzerine" başlıklı söyleşileriyle yer alacak. Program aynı gün saat 17.30’daki Kapanış Töreni ile sona erecek.

Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz.