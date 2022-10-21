Ege Üniversitesinde “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” başlıyor

21 Ekim 2022 Cuma, 17:17

Program kapsamında “Atatürk ve Kitap Sevgisi”, “Atatürk Resim Sergisi”, “Atatürk ve Havacılık”, “Cumhuriyet ve Atatürk”, “İzinde İz Bırakmak” sergileri sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, “Atatürk ve Cumhuriyet”, “Atatürk ve Dans”, “Cumhuriyet ve Türk Eğitim Devrimi”, “Atatürk ve Liderlik”, “Atatürk Dönemi Sağlık Politikaları ve Atatürk’ün Sağlık Anlayışı”, “Atatürk’ün Liderlik Özellikleri”, “Atatürk ve Bilim”, “Bir Dünya Lideri Olarak Atatürk Hakkında Yazılanlar ve Söylenenler”, “Hilafet ve Saltanattan Cumhuriyete”, “Atatürk Döneminde Bitki Koruma”, “Erken Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Mekanizasyon”, “Atatürk Döneminde İzmir Enternasyonal Fuarı”, “Türklerde Cumhuriyet Düşüncesi Cumhuriyetin İlanı”, “Atatürk Dönemi Türkiye’sinde Ulusal Ekonominin Temeli Tarım ve Köylülük”, “Atatürk ve Üniversite Reformu”, “Atatürk ve Eğitim” , “Atatürk’ün Sofrası ve Cumhuriyet Döneminde Mutfak Kültürü” konulu bilimsel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesi Kapalı Spor Salonu önünde 28 Ekim Cuma günü saat 08.30’da, Cumhuriyet Bayramı Çelenk Koyma Töreni düzenlenecek. Programın devamında Fen Fakültesi Konferans Salonunda, “100. Yılında Milli Mücadele’de Batı Anadolu ve İzmir” sempozyumu gerçekleştirilecek. Açılış konuşmalarını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in yapacağı sempozyum kapsamında “Hürriyet ve İstiklal Fikrinin Zaferi Olarak Milli Mücadele” konulu konferans Prof. Dr. Cezmi Eraslan tarafından verilecek. 10 Kasım Perşembe günü ise “Atatürk’ü Anma ve Atatürk Büstüne Çelenk Sunma Töreni” Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bahçesinde gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Öğrenci odaklı tam akredite araştırma üniversitemizin bir geleneği haline gelen Cumhuriyet ve Atatürk Günleri etkinlikleri kapsamında Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak, gelecek nesillere anlatmak için etkinlikler düzenliyoruz. Cumhuriyetimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü gençlerimize bütün yönleriyle anlatacağız. Şimdiden emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.