Elçin Mustafayev’in “Zarafet-Geçmişten Geleceğe” Sergisi Ankara’da açılıyor

Ankara, ekim ayında yeni bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanatçı Elçin Mustafayev, “Zarafet-Geçmişten Geleceğe” isimli kişisel resim sergisiyle eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Fırça Sanat Galerisi A&B Salonu’nda düzenlenecek serginin açılışı, 2 Ekim 2026 Cuma günü 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Açılış kapsamında bir kokteyl de düzenlenecek.
19 EKİM’E KADAR AÇIK
2 Ekim’de kapılarını açacak olan sergi, 19 Ekim 2026 tarihine kadar Fırça Sanat Galerisi A&B Salonu’nda ziyaret edilebilecek.