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Elçin Mustafayev’in “Zarafet-Geçmişten Geleceğe” Sergisi Ankara’da açılıyor

Elçin Mustafayev’in “Zarafet-Geçmişten Geleceğe” Sergisi Ankara’da açılıyor

29.09.2026 14:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Elçin Mustafayev’in “Zarafet-Geçmişten Geleceğe” Sergisi Ankara’da açılıyor

Sanatçı Elçin Mustafayev’in “Zarafet-Geçmişten Geleceğe” başlıklı resim sergisi, 2 Ekim’de Ankara’da sanatseverlerle buluşacak. Fırça Sanat Galerisi A&B Salonu’nda gerçekleştirilecek sergi, 19 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

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Ankara, ekim ayında yeni bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanatçı Elçin Mustafayev, “Zarafet-Geçmişten Geleceğe” isimli kişisel resim sergisiyle eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Fırça Sanat Galerisi A&B Salonu’nda düzenlenecek serginin açılışı, 2 Ekim 2026 Cuma günü 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Açılış kapsamında bir kokteyl de düzenlenecek.

19 EKİM’E KADAR AÇIK

2 Ekim’de kapılarını açacak olan sergi, 19 Ekim 2026 tarihine kadar Fırça Sanat Galerisi A&B Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

 

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