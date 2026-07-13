Eleştiriler gişeyi durduramadı: 'Michael' tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi oldu

Küresel sinema endüstrisi, Popun Kralı Michael Jackson'ın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyan "Michael" filminin tarihi rekoruna tanıklık ediyor. Vizyona girdiği andan itibaren büyük bir izleyici kitlesini sinema salonlarına çekmeyi başaran yapım, küresel gişede 1 milyar dolar hasılat barajını aşarak sinema tarihinde bu başarıyı yakalayan ilk biyografi filmi unvanını elde etti.

Kuzey Amerika pazarında 371,8 million dolar, uluslararası pazarda ise 629,8 milyon dolar kazanan film, toplam hasılatını 1 milyar 1 milyon dolara taşıdı. Michael Jackson hayranlığının oldukça yüksek olduğu Japonya, 35,75 milyon dolarlık gişe katkısıyla filmin bu tarihi eşiği aşmasını sağlayan en önemli pazar oldu.

2026'NIN MİLYAR DOLAR KULÜBÜNDEKİ İKİNCİ YAPIM

"Michael", bu başarısıyla aynı zamanda içinde bulunduğumuz 2026 yılında milyar dolar kulübüne girmeyi başaran ikinci yapım olarak kayıtlara geçti. Yılın gişe liderliği koltuğunda 1 milyar 8 milyon dolar hasılatla Universal imzalı animasyon yapımı "Süper Mario Galaksi Filmi" (The Super Mario Galaxy Movie) otururken, Disney’in "Oyuncak Hikayesi 5" (Toy Story 5) filmi ise halihazırda ulaştığı 879,1 milyon dolarla listenin üçüncü sırasına yerleşmeye aday görünüyor.

SANSASYONLAR VE ELEŞTİRİLER REKORA ENGEL OLAMADI

Nisan ayında vizyona girmesinden bu yana hem kamera arkasında yaşanan sansasyonel tartışmalara hem de sinema eleştirmenlerinin sert yorumlarına göğüs geren "Michael", gişe beklentilerini altüst etti. Birçok sinema eleştirmeni, filmin Michael Jackson'ın hayatının tartışmalı yönlerine değinmediğini ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde şarkıcıya yöneltilen çocuk istismarı iddialarını es geçerek "fazlasıyla steril" bir portre çizdiğini savunuyor. Yapımcı şirket Lionsgate’in, ünlü sanatçının hayatındaki en tartışmalı olayları pas geçerek tanıtım kampanyasında filmin izleyiciyi cezbeden müzikal yönlerini öne çıkarmayı tercih ettiği görülüyor.

İlk hafta sonunda Amerika'da 97 milyon dolar, dünya genelinde ise 217 milyon dolar hasılat elde eden yapım, 2015 yapımı Straight Outta Compton'ın 60 milyon dolarlık rekorunu kırarak "müzikal biyografi filmleri arasında tüm zamanların en iyi açılış yapan yapımı" unvanını almıştı. Kulaktan kulağa yayılan olumlu yorumlar ve hayranların filmi defalarca izlemek için salonlara geri dönmesi, yapımı yaz sezonundaki yoğun rekabete rağmen küresel gişenin zirvesinde tuttu.

LİONSGATE TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARISI

Bu büyük kilometre taşıyla birlikte "Michael" filmi, başarılarını yeni rekorlarla taçlandırdı:

Müzikal Biyografi Rekoru: 911 milyon dolarlık küresel hasılata sahip 2018 yapımı Queen biyografisi Bohemian Rhapsody'yi geride bırakarak tüm zamanların en çok kazanan müzikal biyografi filmi oldu.

Biyografi Rekoru: Christopher Nolan'ın 7 Oscar ödüllü ve 975 milyon dolar hasılatlı Oppenheimer filmini geçerek tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi unvanını aldı.

Stüdyo Rekoru: Dağıtımını üstlenen Lionsgate stüdyosunun tarihindeki gelmiş geçmiş en yüksek hasılatlı filmi ve milyar dolar barajını geçen ilk yapımı oldu. Stüdyonun önceki rekorları 865 milyon dolarla Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak ve 850 milyon dolarla Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2'ye aitti.

YILDIZ KADRO VE YAPIM EKİBİNDEN İLK AÇIKLAMALAR

Antoine Fuqua'nın yönettiği ve senaryosunu John Logan'ın kaleme aldığı film, ünlü sanatçının Jackson 5 döneminden başlayıp Popun Kralı unvanına yükselişine kadar uzanan ikonik yolculuğunu kronolojik olarak ele alıyor. Filmde Michael Jackson'ı, ilk oyunculuk deneyimiyle pop efsanesinin gerçek hayattaki yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor. Dev kadroda ayrıca Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Juliano Valdi, Laura Harrier ve Mike Myers gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Gelen büyük başarının ardından Lionsgate'in, Jackson'ın hayatı hakkında en az bir devam filmi projesine daha yeşil ışık yakması bekleniyor.

Tarihi rekorun ardından yönetmen Antoine Fuqua, "Bu tarihi başarı, dünyanın gördüğü en büyük sanatçılardan birini onurlandırmak adına ortak bir vizyonla bir araya gelen herkese aittir. Sinemanın insanları bir araya getirme gücünü gösteren bu an, sinema tarihinde asla unutamayacağım bir bölüm" dedi. Yapımcı Graham King ise dünyanın her yerinden, her yaştan insanın bu coşkuya ortak olmak için sinema salonlarında bir araya gelmesinin yürek ısıtıcı olduğunu ifade etti.

Lionsgate Sinema Grubu Başkanı Adam Fogelson ve Universal Pictures Uluslararası Başkanı Veronika Kwan Vandenberg de yaptıkları kurumsal açıklamalarda yaratıcı ekibe ve Jaafar Jackson öncülüğündeki kadroya teşekkür ederek, filmin sinemanın ötesine geçen küresel bir kültürel fenomene dönüştüğünü vurguladı.