Emmanuelle Loyer’den ‘Avrupa’nın Kısa Kültür Tarihi’

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 00:01

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 00:01

Avrupa’da 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şekillenen kültürel temsillerini ve pratiklerini, önemini hâlâ koruyan on üç tema çerçevesinde Avrupa’nın Kısa Kültür Tarihi (Çeviren: Alp Tümertekin / Türkiye İş Bankası Yayınları) kitabında derleyen Emmanuelle Loyer, kıta ölçeğinde bir kültür tarihi sentezi sunuyor. Loyer, kitabın her bölümünde bir sorunu ortaya çıkarmaya ve “Avrupa denilen çiçek dürbününü avcumuzda çevirip o ana kadar kendini göstermeyen yeni gerçekliklerin farkına varmamızı sağlayan tarihyazımsal bir aracı kullanmaya” çalışıyor.

Avrupa’nın garları, kafeleri ve bulvarları gibi mekânların çevresinde kente özgü yeni zaman algısının ve deneyim sisteminin nasıl şekillendiğini gözler önüne sermek için kent kültürüne eğilen Loyer, 19. yüzyılın ikinci yarısında gün yüzüne çıkan “gazete uygarlığı”nın ve tiyatronun burjuvalaşma sürecinin hikâyesini de anlatıyor.

1914-45 arasında Avrupalı toplumlara damgasını vuran savaş kültürünün, toplumsal yaşama nasıl sızdığını ve sömürgeci kültür denen düşünsel yapıda kendini nasıl sürdürdüğünü gösteren Loyer, Avrupa monarşilerinin karşısında oluşan sivil toplumun bayraktarlığını üstlenen entelektüel figürün geçirdiği dönüşüme ve 1968’de baş gösteren yeni hareketlilik tarzlarına odaklanıyor. Dijital kültür, kitle turizmi gibi daha güncel olgulara da değinen Loyer, yirmi beş yıllık okumalarının ve derslerinin ürünü olan Avrupa’nın Kısa Kültür Tarihi’ni özel yaşamın yakın tarihine göz atarak tamamlıyor.

Avrupa’nın Kısa Kültür Tarihi / Emmanuelle Loyer / Çev. Alp Tümertekin / Türkiye İş Bankası Yay. / 272 s.