'Enigma Varyasyonları' prömiyer için gün sayıyor!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 16:44

Güncelleme: 20.02.2025 - 16:44

Eric Emmanuel Schmitt’in yazdığı ve Cihangir Köse’nin çevirdiği "Enigma Varyasyonları" adlı tiyatro oyunu, 20 Şubat 2025 Perşembe günü Feyk Sahne’de prömiyer yapmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Tuna Gürcoşkun’un üstlendiği oyunda, Cihangir Köse ve Ercan Özdal başrolleri paylaşıyor.

Tek perde ve 80 dakika süren bu etkileyici yapım, Nobel Ödüllü yazar Abel Znorko ile ona röportaj yapmak için gelen gazeteci Erik Larsen arasındaki gerilimli karşılaşmayı sahneye taşıyor. İlk bakışta sıradan bir röportaj gibi başlayan hikaye, zamanla derin bir psikolojik ve duygusal sorgulamaya dönüşüyor. Aşk, yalnızlık ve gerçeklik kavramları üzerine şekillenen diyaloglar, izleyiciyi beklenmedik sırlar ve güç dengeleriyle örülü bir anlatının içine çekiyor.

Feyk Sahne yapımı olan oyunun yönetmen yardımcılığını Zeynep Reyhan Keskin üstlenirken, ışık tasarımında Eren Barış Alkan, teknik masada ise Mehmet Kabil Altun yer alıyor. İnsan doğasının karmaşıklığını ve ilişkilerin derinliklerini gözler önüne seren "Enigma Varyasyonları", izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunmayı vaat ediyor.