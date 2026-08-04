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ENKA Açık Hava Sineması'nda bu ay 3 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak

ENKA Açık Hava Sineması'nda bu ay 3 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak

4.08.2026 16:49:00
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ENKA Açık Hava Sineması'nda bu ay 3 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak

Sentimental Value, İsimsiz Eserler Mezarlığı ve EPiC: Elvis Presley in Concert filmleri ENKA Açık Hava Sineması'nda sinemaseverlerle buluşturulacak.
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ENKA Sanat'ın Başka Sinema işbirliğiyle hazırladığı film seçkisi, bu ay üç yapımı sinemaseverlerle buluşturacak.

Program kapsamında 10 Ağustos'ta yönetmen koltuğunda Joachim Trier'in oturduğu, Elle Fanning, Stellan Skarsgard ve Renate Reinsve'nin rol aldığı "Sentimental Value" (Manevi Değer), 12 Ağustos'ta "İsimsiz Eserler Mezarlığı", 14 Ağustos'ta ise Baz Luhrmann'ın yönettiği "EPiC: Elvis Presley in Concert" beyaz perdeye yansıyacak.

ENKA Açık Hava Sineması'ndaki tüm gösterimler saat 20.45'te başlayacak.

Biletler, Biletix ile ENKA Sanat gişesinden temin edilebilecek.

Ağustos boyunca tüm gösterimlerde "1 bilet alana 1 bilet bedava" kampanyası uygulanacak.​​​​​​​

İlgili Konular: #Sinema #açıkhava

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