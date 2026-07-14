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ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda bu hafta 'Metot' ve 'Devlerin Savaşı' sahnelenecek

ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda bu hafta 'Metot' ve 'Devlerin Savaşı' sahnelenecek

14.07.2026 16:45:00
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AA
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ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda bu hafta 'Metot' ve 'Devlerin Savaşı' sahnelenecek

Enka Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Metot' ve 'Devlerin Savaşı' oyunları sahnelenecek.
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Enka Açıkhava Tiyatrosu'nda bu hafta Semaver Kumpanya'nın uzun soluklu oyunu "Metot" ve Okan Bayülgen ile Celal Kadri Kınoğlu'nu aynı sahnede buluşturan "Devlerin Savaşı" sahnelenecek.

Semaver Kumpanya'nın 10 yılı aşkın süredir kapalı gişe oynadığı "Metot", 20 Temmuz akşamı ENKA Açıkhava sahnesinde olacak. İspanyol yazar Jordi Galceran'ın kaleme aldığı ve Serkan Keskin'in yönettiği oyunda Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Hassanisoughi ve Yavuz Pekman rol alıyor.

Haftanın ikinci programı ise 24 Temmuz'da sahnelenecek "Devlerin Savaşı" olarak. Peter Danish'in yazdığı ve Sevin Okyay'ın Türkçeye çevirdiği oyun, 20. yüzyılın klasik müzik tarihine yön veren iki dahi orkestra şefi Leonard Bernstein ve Herbert von Karajan'ın rekabetini anlatıyor.

Nihal Usanmaz'ın yönettiği yapımda Bayülgen, Kınoğlu ve Usanmaz rol alıyor. Oyun, izleyiciye iki büyük şefin müzik tarihine damga vurmuş kayıtlarını da kısa kesitler halinde dinleme şansı sunuyor.

Her iki oyun için biletler Biletix ve ENKA Sanat Gişesi'nden temin edilebiliyor.

İlgili Konular: #Tiyatro #Açık Hava #ENKA Sanat

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