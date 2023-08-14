Eski bir yazıyı tamamlayan roman: Günce

Yayınlanma: 14.08.2023 - 15:48

Güncelleme: 14.08.2023 - 15:48

Yazar Erbil Karakoç’un yeni romanı ‘Günce’ okuyucuyla buluştu.

Artshop yayınevinden yayımlanan roman hakkında Erbil Karakoç, “Daha önce yazdığım bir yazıyı şimdi yeniden gündemime alıyorum. Büyük bir farkla Günce isimli romanımın yayımlanması ile endüstriyel edebiyata ya da endüstriyel romancılığa karşı meydan okuyarak… Evet bu bir meydan okuyuş… Onların tekelci yayın evlerine, fuarlarına, her türlü medyalarına ve köleleştirdikleri edebiyata karşı meydan okuyoruz…” diyor.

KİTAPTAN...

"Ötekiler, her sabah kalkıp umutlarını hayallerini var etmeye çalışırken yine kendi elleri ile kendi boğazlarını sıkarlar. Onlar yoksulluklarını sistemin bozukluğunda aramazlar onlar başlarına gelen her şeyi kendi hataları olduklarını sananlardır.

Eğitilmemiş ve varoluşunu aramayan insan adeta ıssız bir adada, kullanılmamış bir bahçede yaşıyormuşçasına kendi farkındalığına varmadan ömür tüketir.

İnsan tercih etmelidir. Gerçek bir insan mı olacak yoksa kendisine öğretildiği kadarıyla teknik bir insan olarak mı kalacak?"



