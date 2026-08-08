Everest'te geçen bir yas hikayesi: 'Tanrıların Tahtında'

Yazar Gülsel Ceren Güneş'in yeni romanı "Tanrıların Tahtında", Toros Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Everest'in dondurucu zirvelerinde geçen roman, yalnızca zorlu bir dağ tırmanışını değil, tamamlanamayan bir yasın, kaybın ve insan ruhunun sınırlarında dolaşan derin bir yüzleşmenin hikâyesini anlatıyor.

Romanın merkezinde, 1999 Marmara Depremi'nde ailesini kaybeden Tomris yer alıyor. Yıllar sonra bu kez Everest'te yaşamını yitiren eşi Deniz'in bedenini bulunduğu yerden indirmek için dünyanın en zorlu coğrafyalarından birine doğru yola çıkan Tomris'in mücadelesi, fiziksel olduğu kadar psikolojik bir yolculuğa dönüşüyor.

Yaklaşık 8 bin metre yükseklikte, Boeing 737 uçaklarının seyir irtifasına yakın bir noktada, eksi 60 dereceyi bulan soğukta beş yıldır bekleyen eşinin bedenine ulaşmaya çalışan Tomris, geçmişte tamamlayamadığı vedalarla ve yıllardır taşıdığı suçluluk duygusuyla yeniden yüzleşiyor. Roman, okuru yalnızca Everest'in ölümcül koşullarıyla değil, yasın görünmeyen katmanlarıyla da karşı karşıya bırakıyor.

İki yılı aşkın araştırma sürecinin ardından kaleme alınan romanda, yüksek irtifa dağcılığına ilişkin teknik ayrıntılar, Şerpa kültürü ve Himalayalar'ın kadim inanç dünyası kurguya güçlü bir atmosferle taşınıyor. Eser, dağcılık anlatılarında sıkça karşılaşılan "zirveyi fethetme" anlayışını sorgularken, doğayla kurulan daha şefkatli ve eşitlikçi bir ilişkiyi merkeze alıyor.

Şerpaların kutsal kabul ettiği Everest'in yaşayan bir varlık olarak ele alındığı romanda, Nepal'de dağ turizmiyle geçimini sağlayan Şerpaların yaşam mücadelesi de anlatının önemli katmanlarından birini oluşturuyor. Böylece Tanrıların Tahtında, bireysel bir yas hikâyesinin ötesine geçerek doğa, vicdan ve insan ilişkisine dair güçlü bir anlatı sunuyor.

TOMRİS'İN YAŞADIĞI ÇARESİZLİK

Romanın dikkat çeken bölümlerinden birinde Tomris'in yaşadığı çaresizlik şu sözlerle dile getiriliyor:

"Başkalarının kocaları ölünce mermer taşların altındaki cesedinin içinden çiçekler açar. Onun kocasınınki öyle değil; Boeing 737 uçaklarının uçuş yüksekliğinin biraz altında bir yerde, eksi altmış derece soğukta yatıyor. Beş senedir."