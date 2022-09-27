Faciolince’den sıra dışı bir distopya: ‘Angosta’
Héctor Abad Faciolince sıra dışı distopyası Angosta’da (Çeviren: Banu Karakaş / Livera Yayınevi), kaçakçılar, renkli sofralar, yemek sonrası masa sohbetleri, karanlık güçler ve bereketli topraklarla geliştirdiği Angosta’da, günümüz Latin Amerika edebiyatına, toplumuna, siyasetine, insan ilişkilerine gelecekten bakarak küreselleşen toplumlardan farklı kesimlerin açmazlarının, arzularının, öfkelerinin ve özlemlerinin bir panoramasını sunuyor.
Fotoğraf: RUVEN AFANADOR
“Yeryüzünün bu tuhaf mekânının başkentinin adı Angosta’dır. Mükemmel olan iklimi dışında, Angosta’daki her şey kötüdür. Cennet olabilecek bir yerdir ama cehenneme dönmüştür.” Romandan...
Héctor Abad Faciolince’nin Livera Yayınevi tarafından Banu Karakaş’ın çevirisiyle yayımlanan romanı Angosta, sıra dışı bir distopya.
Romanında genelde Latin Amerika motifleriyle, özelde ise And Dağları bölgesi ve Kolombiya’dan alıp işlediği sembollerle yarattığı hayali şehir Angosta’da, zengin ile fakirin arasındaki uçurumun genişleyerek sonunda bir kentin üç ayrı sektöre bölündüğü bildik bir Üçüncü Dünya ülkesi trajedisinin belirsiz bir gelecekteki durumuna tanık ediyor yazar.
Bohem bir yaşam süren sahaf Jacobo Lince’nin başından geçen olayları anlatan Faciolince, aile, aşk, cinsellik, erotizm, siyaset, toplumsal eşitsizlik gibi konuları bir dayanışma öyküsüne dönüştürürken, metni bir yandan da edebiyat tartışmalarıyla harmanlıyor.
Kaçakçılar, renkli sofralar, yemek sonrası masa sohbetleri, karanlık güçler ve bereketli topraklarla geliştirdiği Angosta’da, günümüz Latin Amerika edebiyatına, toplumuna, siyasetine, insan ilişkilerine gelecekten bakarak küreselleşen toplumlardan farklı kesimlerin açmazlarının, arzularının, öfkelerinin ve özlemlerinin bir panoramasını sunuyor.
Angosta / Héctor Abad Faciolince / Çeviren: Banu Karakaş / Livera Yayınevi / 408 s.
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