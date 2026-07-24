Fantasistanbul, 10 filmlik seçkisiyle sinemaseverle buluşacak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Fantastik Film Festivali “Fantasistanbul”un 2026 yılı seçkisi, dün, İBB Beyoğlu Sineması’nda yapılan basın toplantısıyla açıklandı.

28 Temmuz’a kadar Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Cinemajestic’te yapılacak festivalin bu yılki ulusal jüri başkanlığını Binnur Kaya üstlenirken seçici kurulda Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Serkan Keskin, Alper Mestçi, Mine Tugay, Soykut Turan ve Bülent Çolak; danışma kurulunda Alex Provas, Durul-Yağmur Taylan, Onur Ünlü, Ömer Faruk Sorak ve Belçim Bilgin yer alıyor.

Beyoğlu Sineması gösterimleri ücretsiz, Cinemajestic gösterimleri ise 50 TL olacak.

ŞAHMERAN’DAN GULYABANİ’YE...

Açılışta, önceki yıllardan önemli anlar yeniden hatırlatıldı. 2024’te festivalin “Uluslararası Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü”nü alan Terry Gilliam’ın mesajı ile, geçen yılki festivalin jüri üyelerinin kısa videoları gösterildi. Açılış töreninin sunuculuğunu yapan yapan Ahmet Mümtaz Taylan, “Bu topraklar binlerce yıldır fantastik hikâyeler anlatıyor. Birkaç örnek vereyim: Şahmeran, Tepegöz, Dede Korkut anlatıları, Deli Dumrul, Anadolu efsaneleri, Karagöz’ün gölge dünyası, cin hikâyeleri, ‘Gulyabani’, al karısı, karabasan... Fantastik sinema bize dışarıdan gelmedi” ifadelerini kullanarak Türk mitolojisinden unsurlara değindi. Taylan, konuşmasının devamında “Fantastik sinema ejderhaları, bilimkurgu, uzay gemilerini, korku canavarlarını anlatmaz. Asıl meselesi insandır. Aslında vampirler ölüm korkumuzdur. Robotlar insan olmanın anlamını sorgular. Uzaylılar öte dünyadan gelenler ötekini temsil ederler. Canavarlar çoğu zaman kendimiziz, biziz yani insanlar” dedi.

‘DÜNYAYI KURTARAN ADAM’ ÖRNEĞİ

Taylan, son günlerin tartışma konularından birisi olan “yapay zekâ” ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Yeşilçam kısıtlı imkânlarla uzaya gitmeyi başardı ve ‘Dünyayı Kurtaran Adam’ gibi yapımların dünya sinemasında kült mertebesine ulaştı. Yapay zekâ çağında en büyük gücümüz, insanın hayal gücü. Bütçeniz büyükse her şeyi yaparsınız ama hayal gücü satın alınamaz; şimdilik yapay zekâya karşı elimizdeki tek argüman bu. Bizi dünyada farklı kılacak olan başkalarını taklit etmek değil, Anadolu’nun binlerce yıllık hikâyelerini yeniden keşfetmektir. Bu festival, insanlara bir yeniden keşif değil, ‘Ya başka türlü olsaydı’ sorusunu sorduran bir buluşma noktası. Çünkü bütün keşifler önce hayal edilmiştir. Belki aynı karanlıkta aynı rüyayı görmeye başlayacağız, belki de sinema insanlığın birlikte görebileceği son ortak rüya olacak. Bu festival aslında sadece sinemayı değil, insanın hayal kurma cesaretini kutluyor.”

Festivalin artistik direktörü Kerem Akça konuşmasında bu yıl gösterilecek 10 film olan “Algoritma’ya Biat Et”, “Ağustos Düşleri”, “Barselo”, “Turbo”, “Hakkı”, “Galata”, “Noir”, “Musallat 3”, “ Hatırladığım Ağaçlar” ve “Büyük Kuşatma”ya değindikten sonra şunları söyledi: “Değerli jüri üyeleri başta olmak üzere, özgün uzun film garantisi işlevimizi destekleyerek bizi yalnız bırakmayan tüm sinemacılara ve işbirlikçilerimize teşekkür ediyorum. 2025’in en iyi yerli kurmaca filmi olduğuna inandığım, her izleyişte gözümü kırpmadığım benzersiz bilimkurgu filmi Algoritma’ya Biat Et ile açılış yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Konuşmaların ardından festival, “Algoritma’ya Biat Et” filminin gösterimiyle başladı.

GÖSTERİM PROGRAMI

Beyoğlu Sineması Programı

Bugün: 14.00, Turbo; 16.30, Hakkı; 19.00, Galata; 21.30, Noir.

Yarın: 19.00, Büyük Kuşatma; 21.30, Hatırladığım Ağaçlar.

Cinemajestic Programı

26 Temmuz: 14.00, Ağustos Düşleri; 16.30, Musallat 3; 19.00, Algoritma’ya Biat Et; 21.30, Hakkı.

27 Temmuz: 14.00, Barselo; 16.30, Noir; 19.00, Turbo; 21.30, Galata.

28 Temmuz: 12.00, Büyük Kuşatma; 14.00, Hatırladığım Ağaçlar; 16.30, Ağustos Düşleri; 19.00, ulusal yarışma ödül töreni; 22.30, kazanan film gösterimi.