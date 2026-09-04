Fantastik kurgu ve alt kültür dünyasına yeni çatı: ABRA Derneği kuruldu

Türkiye’de spekülatif kurgu ve alt kültür disiplinlerinin gelişimine katkı sunmak amacıyla Altkültür Betimleme, Resimleme ve Anlatı Derneği (ABRA) kuruldu.

Adını Türk mitolojisindeki efsanevi yeraltı yılanı Abra’dan alan dernek; ana akım kültürün dışında kalan fantastik ve spekülatif anlatılar ile görsel, yazınsal, dijital ve performatif üretimleri ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

ABRA; sanatçılar, yazarlar, çizerler, akademisyenler, araştırmacılar ve oyun geliştiricileri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, özellikle gençlerin hayal gücü ve yaratıcı üretim becerilerini desteklemeyi amaçlıyor.

FRP’DEN COSPLAY’E, İLLÜSTRASYONDAN OYUN GELİŞTİRMEYE

Derneğin çalışma alanları arasında yazarlık, illüstrasyon, FRP, oyun geliştirme, modelleme ve cosplay gibi disiplinlerde çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler ile atölyeler düzenlemek bulunuyor.

ABRA ayrıca köylerdeki okullar ve eğitim kurumlarında fantastik temalı kütüphaneler ve okuma köşeleri oluşturarak çocukların kitaplarla ve yaratıcı anlatılarla buluşmasını hedefliyor.

YAPAY ZEKA İÇİN ETİK STANDARTLAR

Derneğin dikkat çeken çalışma başlıklarından biri de yapay zeka olacak. ABRA, yapay zeka araçlarının sanat ve diğer yaratıcı üretim süreçlerinde etik kullanımına ilişkin standartlar geliştirmeyi ve bu konuda eğitimler düzenlemeyi planlıyor.

Dernek ayrıca fiziksel faaliyetlerinde ekolojik ayak izini azaltmayı amaçlayan “Yeşil STK” standartlarını benimsemeyi hedefliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuklar için güvenli alan standartları ve engelli bireylerin erişilebilirliği de derneğin temel ilkeleri arasında bulunuyor.

HAYVAN REFAHI DA TÜZÜKTE

ABRA’nın ilkeleri arasında hayvan refahına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre sanatsal üretim, sergi ve yarışmalarda gerçek kürk ve fildişi gibi doğrudan hayvan hakları ihlaliyle elde edilen materyallerin kullanımına ve canlı hayvan gösterilerine izin verilmeyecek.

KURUCU KADRODA KİMLER VAR?

Derneğin geçici yönetim kurulu ve kurucu kadrosunda farklı disiplinlerden isimler yer alıyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını yazar, çizer ve eğitimci Devrim Kunter, Başkan Yardımcılığını ise yazar ve araştırmacı Galip Dursunüstleniyor.

Dr. Banu Burçin Öztunç sayman, illüstratör Kevser Şahin sekreter, Biğkem Karavus ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Psikolog ve anlatıcı Ömer Tevfik Dilsizoğlu ile akademisyen Dr. Fatih Tepgeç de derneğin kurucu üyeleri arasında bulunuyor.

İLK DURAKLAR KADIKÖY ÇİZGİ FESTİVALİ VE GAMING İSTANBUL

Ağustos ayı başında resmi kuruluş sürecini tamamlayan ABRA, ilk etkinliklerinden birini ay sonunda Yucon kapsamında düzenlenen panelle gerçekleştirdi.

Dernek, eylül ayında Kadıköy Çizgi Festivali ve Gaming İstanbul (GIST) kapsamında panel, atölye ve stant çalışmalarıyla katılımcılarla buluşmayı sürdürecek.

ABRA’nın üyelik sistemi yalnızca halihazırda eser üretenlerle sınırlı tutulmuyor. Fantastik kurgu ve alt kültür alanlarının takipçisi olan, kendisini geliştirmek veya uzmanlığıyla dernek çalışmalarına katkıda bulunmak isteyenlerin de üyelik başvurusu yapabileceği belirtiliyor.