Fatoş Güney: 'Çatlasınız da patlasanız da Yılmaz Güney büyük bir sinemacı ve halkının efsanesidir'

Yönetmen, senarist ve oyuncu Yılmaz Güney, ölümünün 42. yılında İstanbul'daki Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen törenle anıldı. Sanatçının ikonik yapıtlarından "Arkadaş" filminin özel gösteriminin yapıldığı gecede, sinema dünyasından önemli isimler ve sevenleri bir araya geldi.

SİNEMA DÜNYASININ USTA İSİMLERİ BİR ARAYA GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, film gösterimi öncesinde düzenlenen panelde Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney, yönetmen Yüksel Aksu ile usta oyuncular Nur Sürer ve Necmettin Çobanoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Tören boyunca Yılmaz Güney’in Türkiye sinemasına sunduğu katkılar ve sanatsal mirası ele alındı.

FATOŞ GÜNEY: "YILMAZ GÜNEY HALKININ EFSANESİ OLARAK YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Anma töreninde yaptığı konuşma sırasında duygusal anlar yaşayan Fatoş Güney, son dönemde eşinin hatırasına yönelik sosyal medyada yürütülen tartışmalara ve eleştirilere değindi. Eşine yönelik karalama kampanyalarına tepki gösteren Fatoş Güney, şu ifadeleri kullandı:

"Faşist trollere sesleniyorum; çatlasanız da patlasanız da Yılmaz Güney büyük bir sinemacı ve halkının efsanesi olarak yaşamaya devam edecek."

Anma programı, konuşmaların ardından "Arkadaş" filminin gösterimiyle sona erdi.