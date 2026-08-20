Fazıl Say Jazz Quintet ile Harbiye’de iki gece

Fazıl Say Jazz Quintet, cazın özgür ruhunu klasik müziğin güçlü anlatımıyla buluşturan “Say Plays Jazz on Tour with Škoda” turnesine İstanbul’da devam ediyor. Ayvalık, Çeşme, Efes ve Bodrum konserlerinin ardından İstanbul’a gelen ekip, Harbiye’de iki gece boyunca dinleyicilere 85 dakikalık, kesintisiz bir müzikal yolculuk sunacak.

18 ESERDEN OLUŞAN MÜZİKAL YOLCULUK

Turnenin ilk etabındaki konserlerde müzikseverler, birbirine kesintisiz şekilde bağlanan 18 eserden oluşan özel bir repertuvar dinledi. İlk kez seyirci karşısına çıkan iki yeni bestenin yanı sıra, ekip üyelerinin öne çıktığı enstrüman soloları da konserlere dinamizm kattı.

Repertuvarda Fazıl Say’ın farklı dönem ve çalışmaları yeni düzenlemelerle yorumlanırken, “Bodrum”, “Paganini Caz”, “Truva Sonatı”ndan “Aşil”, “Kara Toprak” ve edebiyat dünyasından ilham taşıyan “Kırılgan”, “Sardunyaya Ağıt” ve “Üzgün Kediler Gazeli” gibi eserler de yer alıyor.

HARBİYE’DE CAZ VE DOĞAÇLAMA BULUŞMASI

Fazıl Say’ın piyanosunun merkezinde yer aldığı quintette vokalde Ezgi Alaş, flütte Aslıhan And Say, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman bulunuyor. Cazın doğaçlamaya dayalı yapısını güçlü bir sahne anlatımıyla bir araya getiren ekip, her konseri kendine özgü bir deneyime dönüştürüyor. Turnenin İstanbul’daki tek durağı olan Harbiye konserleri, art arda iki gece düzenlenmesiyle de dikkat çekiyor. Fazıl Say Jazz Quintet, 2 ve 3 Eylül’de İstanbul’daki müzikseverlerle buluşacak.

“Say Plays Jazz on Tour with Škoda” turnesi İstanbul konserlerinin ardından Eylül ayında farklı şehirlerde devam edecek. Turnenin programında 13 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 16 Eylül’de Denizli Hierapolis Antik Tiyatrosu, 17 Eylül’de Antalya Açıkhava Tiyatrosu ve 27 Eylül’de Ankara Bilkent Odeon konserleri bulunuyor.