Felsefe Bilkent’te şenliğe dönüşüyor

Bu yıl beşincisi düzenlenen PhilFest Bilkent Felsefe Şenliği, felsefeyi müzik, dans, sanat, bilim ve gündelik yaşamla buluşturacak. Şenlik, Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs Çim Alanı’nda saat 11.00–18.00 arasında gerçekleştirilecek.

Gün boyunca felsefi söyleşiler, atlyeler, ödüllü bilgi yarışmaları, sergiler, kitap fuarı, etkileşimli posterler ve “Gel Tartışalım” masaları ziyaretçilere açık olacak. Sahnede dans atölyesinin yanı sıra “Felsefede Kadın” temalı Pecha Kucha sunumları düzenlenecek.

CUMHURİYET KİTAPLARI DA FUARDA YERİNİ ALACAK

Programda “Sinema, Edebiyat ve Mümkün Dünyalar”, “Canlılık, Doğa ve Felsefe”, “Bilim İletişiminin Sosyal Epistemolojisi” ve “Kuantum Fiziğine Felsefi Bakış” başlıklı söyleşiler yer alacak. Konuşmacılar arasında Erkcan Özcan, Bayram Tekin, Cansu Yüksel, Mehmet Elgin, Nurcan Seven ve Ömer Kamacı bulunuyor.

Türkiye’nin farklı kentlerinden felsefe dernekleri ve toplulukları da şenlikte stant açacak. Kitap fuarında felsefe kitapları indirimli olarak okurlarla buluşacak; Cumhuriyet Kitapları da fuarda yer alacak.

KAMPÜSE GİRİŞ İÇİN KAYIT GEREKİYOR

Şenliğe katılım ücretsiz. Bilkent Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları dışındaki ziyaretçilerin kampüse giriş için philfest.bilkent.edu.tr adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Şenlik akşamı saat 19.00’da Bilkent Odeon’da düzenlenecek konserde Bilkent Senfoni Orkestrası, A. Onur Aktaş’ın anlatımıyla felsefe ve klasik müziği bir araya getirecek. Konser biletleri bso.bilkent.edu.tr adresinden satın alınabilecek.