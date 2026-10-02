Felsefe ve insan haklarına adanmış bir ömür: Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi yaşamını yitirdi.

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı olan Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

1936 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kuçuradi, 1954 yılında Zapyon Kız Lisesi’nden, 1959’da ise İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu.

1970 yılında doçent, 1978’de profesör olan Kuçuradi, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü kurdu. 2003 yılında emekli oluncaya kadar bölüm başkanlığı görevini yürüttü.

FELSEFE VE İNSAN HAKLARI ALANINDA ÇALIŞTI

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Kuçuradi, 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde ders vermeye başladı.

Kuçuradi, 1997-2005 yılları arasında üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yürüttü. 1998 yılından itibaren ise merkez bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsü’nün başkanlığını yaptı.

ÇOK SAYIDA ESERE İMZA ATTI

Kuçuradi’nin eserleri arasında “İnsan ve Değerleri”, “İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları”, “Adaletin Gerektirdiği Hukuk”, “Schopenhauer ve İnsan” ve “Nietzsche ve İnsan” bulunuyor.