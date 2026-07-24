Fiba Salon İKSV açılıyor: İlk konser The Bad Plus'tan

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) sevilen etkinlik mekânı Salon, sonbahar sezonundan itibaren "Fiba Salon İKSV" adıyla sanatseverleri ağırlayacak. Çok disiplinli etkinlik programını genişleten mekân, yeni dönemin ilk konserinde çağdaş cazın öncü topluluklarından The Bad Plus'ı sahnesinde konuk edecek.

İKSV ile Fiba Grubu arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında yeni sezonda Fiba Salon İKSV adıyla faaliyet gösterecek olan Salon, konserlerin yanı sıra tiyatro oyunları, edebiyat söyleşileri, bilim buluşmaları ve caz kulübü akşamlarını kapsayan zengin bir programla izleyicileri daha sık bir araya getirecek. Tüm sezona yayılacak öğrenci biletleri ise sınırlı sayıda ve yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak.

Yeni sezonun açılış konserini, 2010 yılında Salon'un ilk konserini vererek mekânın açılışına da imza atan "The Bad Plus" gerçekleştirecek. Yıllar sonra yeniden aynı sahneye dönecek topluluk, bu kez Fiba Salon İKSV'nin ilk sezonunu açacak.

BİR AÇILIŞ, BİR VEDA...

2000 yılında kurulan ve çağdaş cazın en özgün topluluklarından biri olarak kabul edilen The Bad Plus, Ornette Coleman'dan Black Sabbath'a, Aphex Twin'den Nirvana'ya uzanan geniş repertuvarıyla caz, rock ve pop arasında kendine özgü bir köprü kurdu. Grubun bugün modern cazın klasikleri arasında gösterilen "These Are Vistas" albümü, NPR'nin "All Songs Considered" programı tarafından 2000'li yılların en önemli 50 kaydı arasında gösterildi. 2026'nın grubun son yılı olacağını açıklayan The Bad Plus, veda turnesi kapsamında son kez dinleyicileriyle buluşacak.

Fiba Salon İKSV, yeni sezonda konser programının yanı sıra çok disiplinli etkinlik yapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Açıklanan ilk konserler arasında "Zeyne, Mark William Lewis, Kiss Facility, TENDER, Grouper, The Veils, The Notwist" ve "DakhaBrakha" da yer alıyor. Sonbahar sezonunun tamamının ise eylül ayında duyurulması planlanıyor.