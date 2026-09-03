Fiba Salon İKSV'nin yeni sezon programı açıklandı

Fiba Salon İKSV, Eylül 2026-Ocak 2027'yi kapsayan yeni sezonunda, çağdaş cazdan Berlin yeraltı elektroniğine, tiyatrodan edebiyat ve felsefe söyleşilerine uzanan çok disiplinli programıyla kapılarını açıyor.

Sezon, avangart caz topluluğu The Bad Plus'ın 12 Eylül'de veda turnesi konseriyle başlayacak. 2010 yılında Salon'un açılışını da yapan grubun ardından, 18 Eylül'de Filistinli-Ürdünlü R&B sanatçısı Zeyne, 1 Ekim'de yeni albümüyle Brek, 2 Ekim'de Avustralyalı müzisyen Alex Cameron ve 9 Ekim'de ise Istanbul Ghetto Club sahne alacak.

Program, 16 Ekim'de Arapça shoegaze projesi Kiss Facility, 17 Ekim'de Home Again gecesinde Mathew Jonson ile Alex Kassian, 19 Ekim'de indie-elektronik ikilisi TENDER ve 30 Ekim'de Vegyn'nin spoken word projesi Headache ile devam edecek.

4 Kasım'da Ekin Fil ve Grouper, 5 Kasım'da The Veils, 7 Kasım'da 11 yıl aradan sonra sahneye dönen The Notwist, 20 Kasım'da Ayyuka, 21 Kasım'da Sattas, Ras Memo, C-Fyah, Melis Karaduman ve Özge Ürer'in yer aldığı Nayah gecesi ve 28 Kasım'da Bedük konseri ile program sürecek.

İstanbul Film Festivali işbirliğiyle 6 Kasım'da 1922 yapımı sessiz sinema klasiği Nosferatu, Circuit des Yeux ve Alan Sparhawk'ın canlı performansı eşliğinde gösterilirken, 4 Aralık'ta Ukraynalı topluluk DakhaBrakha ve 5 Aralık'ta ilk albüm tanıtımıyla Arda Umurhan sahneye çıkacak.

Salon, yeni yılın ilk ayında ise Büyük Ev Ablukada'nın retrospektif konser serisine ev sahipliği yapacak. Grup 27 Ocak 2027'de Full Faça, 28 Ocak'ta Fırtınayt ve 29 Ocak'ta ise Defansif Dizayn albümleriyle dinleyici karşısında olacak.

İstanbul Caz Festivali ortaklığıyla düzenlenen Ferit Odman'la Caz Kulübü serisi, 22 Ekim'de Ferit Odman Quintet, 18 Kasım'da Çağrı Sertel ile Ferit Odman doğaçlaması, 27 Kasım'da Ferit Odman Quartet ile Jam Session ve 11 Aralık'ta ise Lahza ile Ferit Odman ortaklığıyla gerçekleşecek.

36. Akbank Caz Festivali kapsamında 29 Eylül'de Sarathy Korwar Drum Ensemble ve 3 Ekim'de spiritüel caz tınılarıyla Cochemea, Salon sahnesine konuk olacak. Sahne sanatlarında Bora Akkaş'ın tek kişilik oyunu Harika Şeyler Listesi 20 Ekim, 19 Kasım ve 7 Aralık'ta izleyiciyle buluşurken, Salih Bademci'nin rol aldığı "Sesler" oyununun tarihleri ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

Neo Skola işbirliğiyle hazırlanan Mirgün Cabas ile "Hem Evet Hem Hayır" serisinde 24 Eylül'de Levon Bağış, 13 Ekim'de Nazlı Ökten, 17 Kasım'da Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı oturumları yapılacak.

Didem Bayındır küratörlüğündeki Edebiyat Salonu ise 6 Ekim'de Sema Kaygusuz ve Gülcan Özer, 27 Ekim'de Yiğit Bener ve Serra Yılmaz, 24 Kasım'da Behçet Çelik ve Pelin Esmer ve 15 Aralık'ta Murathan Mungan ile Cem Sorguç buluşmalarına sahne olacak.

30. İstanbul Tiyatro Festivali'nin Festival Artı programında Fernando Melo'nun ustalık sınıfı 19 Eylül'de, Caroline Guiela Nguyen'in ustalık sınıfı ise 21 Ekim'de gerçekleşecek. Söyleşi programları kapsamında ise "İvi Stangali'yi Hatırlamak" programı 22 Eylül'de, "Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul'u" programı ise 28 Eylül'de düzenlenecek.

Eylül Görmüş ile Kitap Kulübü 2 Kasım'da "Ve Ateş Bizi Tüketiyor", 9 Kasım'da "Romancının Romanı" ve 30 Kasım'da ise "Dorian Gray’in Portresi" oturumlarıyla edebiyat ve tiyatroyu buluşturacak.

Salon Kart sahiplerine özel indirimlerin sunulduğu sezonun biletleri Passo'da satışa sunulurken, ayrıntılara "fibasaloniksv.com" adresinden ulaşılabiliyor.