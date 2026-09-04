Filmekimi, zengin seçkisiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Paribu sponsorluğunda düzenlenen Filmekimi, sonbaharda dünya festivallerinden ödüllerle dönen ve merakla beklenen zengin seçkisini sinemaseverlerle buluşturacak.

Etkinlik, bu yıl 9-18 Ekim'de İstanbul'da, 15-18 Ekim'de Ankara'da, 22-25 Ekim'de ise İzmir ve Mersin'de eş zamanlı gerçekleştirilecek. Festival seçkisi Cannes'nın Ana Yarışma, Belirli Bir Bakış, Cannes Prömiyer ve Yönetmenlerin On Beş Günü bölümlerinde gösterilen çok sayıda ödüllü yapıma ev sahipliği yapacak.

Programda dikkati çeken yapımlar arasında, 79. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi kazanan Cristian Mungiu imzalı "Fjord" yer alıyor. Başrollerini Sebastian Stan ile Renate Reinsve'nin paylaştığı film, bir aile dramı ve sürükleyici bir mahkeme filmi kurgusu eşliğinde kültür çatışması, ebeveynlik ve kutuplaşan toplumları odağına alıyor.

Zachary Wigon'ın gotik gerilimi "Victorian Psycho", Pedro Almodovar’ın iç içe geçen iki öyküyü ele aldığı yarışma filmi "Buruk Noel" ve Laszlo Nemes'in Fransız direnişinin simge ismini anlattığı "Direniş" etkinlikte sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Seçkide ayrıca Javier Bardem'in yer aldığı Rodrigo Sorogoyen imzalı "En Sevdiğim", Lea Drucker ile Melanie Thierry'yi buluşturan "Bir Kadının Hayatı", oyuncularına Cannes'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazandıran Lukas Dhont imzalı "Coward", Na Hong-jin'in "Hope" filmi ve Pawel Pawlikowski'ye Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü getiren "Ata Yurdu" da izleyiciyle buluşacak.

Louis Clichy'nin suluboya animasyonu "Demir Çocuk", Valeska Grisebach'ın suç draması "Düşlenen Macera", Sandra Wollner'ın Belirli Bir Bakış ödüllü yapımı "Her Defa", Lea Seydoux'nun performansıyla öne çıkan Marie Kreutzer imzalı "Nazik Canavar", James Gray'in "Kağıttan Kaplan" ve En İyi Senaryo Ödüllü Emmanuel Marre'nin "Notre Salut" filmi de festival takviminde yer alıyor.

Seçkide ayrıca Ryusuke Hamaguchi'nin oyuncularına En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandıran "Birdenbire" filmi ile "The End of It", "Quelques mots d’amour", "Atonement" ve "Kadın Davası" filmleri de yer alıyor.

Filmekimi gösterimleri İstanbul'da Kadıköy Sineması, Atlas 1948, City's CineWAM Nişantaşı ve Paribu Art salonlarında yapılacak. Etkinlik Ankara'da Kızılay Büyülü Fener, İzmir'de Paribu Cineverse MaviBahçe, Mersin'de ise Paribu Cineverse Forum Mersin sinemalarında gerçekleşecek.

Filmekimi biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için öncelikli satış döneminin ardından 2 Ekim'de Passo üzerinden genel satışa sunulacak. Öğrenciler biletlerini, Eczacıbaşı Genç Bilet uygulaması kapsamında 50 lira bedelle temin edebilecek.

Film ve seans takvimine ilişkin detaylı bilgilere "filmekimi.iksv.org" adresinden ulaşılabiliyor.