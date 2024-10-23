Fırça Sanat Galerisi’nde Şeyma Mollaoğlu’nun “Zamansız” Sergisi

Yayınlanma: 23.10.2024 - 14:43

Güncelleme: 23.10.2024 - 14:43

Ankara’da yer alan Fırça Sanat Galerisi, 25 Ekim - 18 Kasım 2024 tarihleri arasında sanatçı Şeyma Mollaoğlu’nun “Zamansız” başlıklı resim sergisine ev sahipliği yapacak. 25 Ekim Cuma günü 18:00-20:00 saatleri arasında gerçekleşecek açılış kokteyli ile ziyaretçilere kapılarını açacak sergi, zamanı, anıları ve varoluşun doğasını irdeleyen eserlerle dolu büyüleyici bir akşam vaat ediyor.

Mollaoğlu, “Zamansız” serisinde yaşamın döngüselliğini ve geçmiş, şimdi, gelecek arasındaki birleşme noktasını keşfediyor. Çocukluk anıları ve varoluşun uçuculuğu üzerinden kurgulanan eserler, kolektif hafıza ile bireysel deneyim arasında ince bir denge kuruyor. Sanatçının felsefesi, geçmişin kısa anlarının ruhumuzda bıraktığı derin izlere odaklanıyor ve bu izlerin zamansız birer duygu olarak kalıcılığını vurguluyor.

Trabzon’da doğan Şeyma Mollaoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur. Doğayı ve yaşamın süreçlerini tuvale taşıyan Mollaoğlu, bugüne kadar birçok karma sergi ve çalıştayda yer almıştır. Sanatçı, şu an Trabzon’daki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

“Zamansız” sergisi, izleyiciyi nostaljik bir yolculuğa davet ediyor. Çocukluk, kırsal yaşam ve doğadaki basit mutluluklar üzerine kurulu eserleri ile Mollaoğlu, izleyicilerine zamansız bir alan yaratıyor. Anılar ve duyguların buluştuğu bu eserler, sıradanı evrensel ve kalıcı bir duyguya dönüştürüyor.

Bu sonbaharda Fırça Sanat Galerisi’ni ziyaret ederek Şeyma Mollaoğlu’nun zamana ve hafızaya dair derin bakışını keşfetme fırsatını kaçırmayın.