Çocuğunuzla birlikte izleyebileceğiniz 5 animasyon filmi

COCO

Coco, Pixar Animation Studios tarafından yapımı gerçekleştirilen ve Walt Disney Pictures tarafından piyasaya sürülen 2017 çıkışlı Amerikan 3D bilgisayar animasyonu müzikal fantastik filmdir. Lee Unkrich'in orijinal bir fikrine dayanan film, Unkrich ile Adrian Molina tarafından yönetildi. Filmin hikâyesinde yanlışlıkla ölüler ülkesine götürülen Miguel Rivera adlı 12 yaşındaki bir çocuk ele alınmaktadır ve burada ölü olarak bulunan ve müzisyen olan büyük-büyük babasının canlı olarak yaşadığı aileye geri dönmesi istemektedir. Filmin konsepti, Ölüler Günü adlı Meksika tatiline dayanmaktadır.

COCO FİLMİ KONUSU

Coco, 12 yaşındaki Miguel'in ölüler diyarındaki macerasını anlatıyor. 12 yaşındaki Miguel'in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz'dur. Ancak Cruz hayatını kaybetmiştir ve Miguel'in onunla tanışma imkanı yoktur. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ancak gitarı çalması onu bir anda Ölüler Diyarı'na götürüverir. Çıkış yolunu arayan Miguel, düzenbaz Hector'la karşılaşır ve birlikte Miguel'in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar... Seslendirme kadrosunda Latin oyuncuların bulunduğu yapımda Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal, Renee Victor, Alanna Ubach, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza gibi isimler sesleriyle yer alıyor. 16. Görsel Efekt Birliği Ödülleri’nde 4 ödülün sahibi olan, 45. Annie Ödülleri’nde 11 ödülle geceyi kapatan, 2018 Oscar ödüllerinde En İyi Animasyon seçilen ve daha birçok ödüle layık görülen Coco’nun yönetmen koltuğunda Toy Story 3 ile beğeni toplayan Lee Unkrich oturuyor. Filmin müzikleri ise Michael Giacchino’ya ait.