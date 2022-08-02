Çocuğunuzla birlikte izleyebileceğiniz 5 animasyon filmi
COCO
Coco, Pixar Animation Studios tarafından yapımı gerçekleştirilen ve Walt Disney Pictures tarafından piyasaya sürülen 2017 çıkışlı Amerikan 3D bilgisayar animasyonu müzikal fantastik filmdir. Lee Unkrich'in orijinal bir fikrine dayanan film, Unkrich ile Adrian Molina tarafından yönetildi. Filmin hikâyesinde yanlışlıkla ölüler ülkesine götürülen Miguel Rivera adlı 12 yaşındaki bir çocuk ele alınmaktadır ve burada ölü olarak bulunan ve müzisyen olan büyük-büyük babasının canlı olarak yaşadığı aileye geri dönmesi istemektedir. Filmin konsepti, Ölüler Günü adlı Meksika tatiline dayanmaktadır.
COCO FİLMİ KONUSU
Coco, 12 yaşındaki Miguel'in ölüler diyarındaki macerasını anlatıyor. 12 yaşındaki Miguel'in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz'dur. Ancak Cruz hayatını kaybetmiştir ve Miguel'in onunla tanışma imkanı yoktur. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ancak gitarı çalması onu bir anda Ölüler Diyarı'na götürüverir. Çıkış yolunu arayan Miguel, düzenbaz Hector'la karşılaşır ve birlikte Miguel'in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar... Seslendirme kadrosunda Latin oyuncuların bulunduğu yapımda Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal, Renee Victor, Alanna Ubach, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza gibi isimler sesleriyle yer alıyor. 16. Görsel Efekt Birliği Ödülleri’nde 4 ödülün sahibi olan, 45. Annie Ödülleri’nde 11 ödülle geceyi kapatan, 2018 Oscar ödüllerinde En İyi Animasyon seçilen ve daha birçok ödüle layık görülen Coco’nun yönetmen koltuğunda Toy Story 3 ile beğeni toplayan Lee Unkrich oturuyor. Filmin müzikleri ise Michael Giacchino’ya ait.
HADİ GİDELİM
Hadi Gidelim (İngilizce özgün adı: Onward), 2020 yapımı ve Walt Disney Pictures için Pixar Animation Studios tarafından üretilen kentsel fantezi türünde 3D bilgisayar animasyonu filmidir. Filmin yönetmenliğini Dan Scanlon, yapımcılığını Kori Rae üstlendi. Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus ve Octavia Spencer İngilizce dublajında seslendirme yaptı. Film, 6 Mart 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi. Türkiye'de ise 11 Eylül 2020'de vizyona girdi.
HADİ GİDELİM KONUSU
Hadi Gidelim, babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu ediyor. Kardeşler, hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babaları ile son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü, onların babaları ile kavuşmalarını sağlayacaktır. Kardeşler, bu fırsatı kaçırmamak için ne yapıp edip büyüye sahip olmanın yolunu bulmalıdır. Kendilerini zorlu bir mücadeleye sokan kardeşler, büyüye ulaşıp babalarını son bir kez görebilme imkanını bulabilecekler midir?
PARANORMAN
Norman ölü insanların ruhlarını görebilen, onlarla konuşup iletişime geçebilen 10 yaşlarında, sevimli bir çocuktur. Bir gün yaşadığı kasabayı zombiler basar ve çok korkmuş olan kasaba halkının ondan başka yardım isteyecek kimsesi yoktur.
Üstelik bu her zamanki gibi başa çıkabileceği bir durum değildir; kasabanın üzerine yüzyıllardır süren bir lanet musallat olmuştur ve Norman'ın bu meseleyi çözmesi için sadece zombilerle değil hayaletler, cadılar ve laftan anlamayan yetişkin insanlarla da uğraşması gerekecektir. Hayaletlerle konuşabilme yeteneği, onun paranormal güçlerinin başka diyarlardaki sınırları zorlamasına yol açacak mıdır?
Tim Burton'ın çok sevdiği stop-motion tekniğiyle ve de üç boyutlu çekilen ikinci animasyon film olma özelliğindeki ParaNorman'ın yönetmenliğini Sam Fell ve Chris Butler üstlenirken orijinal senaryo gene Chris Butler’a ait.
ŞAŞKIN İMPARTOR
Şaşkın İmparator, Walt Disney Feature Animation tarafından üretilen ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtımı yapılan 2000 Amerikan animasyon komedi filmidir. Stüdyo tarafından üretilen 40. animasyon filmi, David Reynolds'un senaryosundan ve Chris Williams ile Dindal'ın hikâyesinden Mark Dindal tarafından yönetildi. Seslendirme kadrosunda David Spade, John Goodman, Eartha Kitt, Patrick Warburton ve Wendie Malick yer alıyor.
ŞAŞKIN İMPARATOR KONUSU NEDİR?
Kuzco, megoloman, sadece kendini övmeyi seven, zor bir imparatordur. Kendi doğum gününde sadece kendi başına yüzeceği bir su parkı yaptırmaya karar verir. Bu nedenle ülkesindeki bir köyü, su parkına dönüştürmeyi ve haritadan silmeyi amaçlamaktadır. Bir gün en yakınındaki Yzma'yı kovar. Yzma, bu durum karşısında bu megoloman imparatordan büyük bir intikam almaya karar verir. Yzma'nın yardakçısı olan Kronk, Kuzco'yu bir hayvana dönüştürür. İmparator, bir lama olarak geçireceği hayatının geri kalanında, geçmişte verdiği kararları sorgulamaya başlayacaktır.
SOUL
Soul, Pixar Animation Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Pictures tarafından yayınlanan 2020 Amerikan bilgisayar animasyonlu fantastik komedi-drama filmidir. Pete Docter'ın yönettiği ve Kemp Powers'ın ortak yönetmenliğini üstlendiği filmde Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, Rachel House, Alice Braga, Richard Ayoade, Phylicia Rashad, Donnell Rawlings, Questlove ve Angela Bassett'in sesleri yer alıyor. Hikâye, bir caz müzisyeni olarak büyük çıkışından hemen önce, yanlışlıkla ayrılan ruhunu ve bedenini yeniden birleştirmeye çalışan Joe Gardner adlı bir ortaokul müzik öğretmenini anlatıyor. Soul, bir Afrikalı-Amerikalı kahramanın yer aldığı ilk Pixar filmidir.
Soul, 11 Ekim 2020'de Londra Film Festivali'nde galasını yaptı. 20 Kasım 2020'de teatral olarak yayınlanması planlandı, ancak devam eden COVID-19 pandemisine cevap olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde iptal edildi. Bunun yerine, film 25 Aralık 2020 tarihinde Disney+'da yayınlanmak üzere gösterime girdi, ama yine de Sinemalarda yayın hizmeti olmadan ülkelerde gösterime girdi. Pixar'ın geniş bir sinema gösterimi verilmeyen ve ilk Disney+ Original olarak faturalandırılan ilk uzun metrajlı filmi oldu. Film eleştirmenlerden son derece olumlu eleştiriler aldı ve animasyonu, hikâyesi, ses oyunculuğu ve müzik notasıyla övgü aldı. Film 78. Altın Küre Ödüllerinde En İyi Animasyon Filmi ve En İyi Orijinal Müzik Ödülü'nü kazandı. Ayrıca 93. Akademi Ödülleri ve 74. İngiliz Akademi Film Ödülleri'nde En İyi Animasyon dahil üç kategoride aday gösterildi.
SOUL FİLMİ KONUSU
Orta okul müzik öğretmeni Joe Gardner, bir jazz grubu ile birlikte çalışan jazz piyanisti olmanın hayalini kuruyordur. Bunun ardından ilk müzisyenlik deneyimini edinir. New York sokaklarında gezinen adam, birden bire kendini kanalizasyona düşerken bulur. Ancak burası aslında farklı bir dünyaya açılıyordur. Şimdi ise Dünya'ya nasıl geri döneceğini bulması gerekmektedir.
Video Haberler
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
- Bursa'da korkunç kaza: TIR, otomobile çarptı!
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 53 gündür aranıyor
- 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı
- 'Sahte Meclis kartlı' silah kaçakçısı yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- Şirket içeriden vurgun yedi
- 'En endişe verici ülke Türkiye'
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu