Netflix, ekim ayını yeyecanla karşılıyor... Bu ay yepyeni dünyalara adım atacaksınız!
Netflix, Ekim ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, 5 yeni film, yeni bir yerli dizi izleyicileri bekliyor. Ekim ayında yayınlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix Ekim ayı içerikleri...
BODIES
Bodies, Paul Tomalin tarafından yaratılan bir İngiliz polisiye gerilim mini dizisi. Si Spencer tarafından yazılan ve Dean Ormstonm, Tula Lotay, Meghan Hectrick ve Phil Winslade tarafından çizilen aynı isimli DC çizgi romanından uyarlanan mini dizi 19 Ekim'de Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.
ELITE 7. SEZON
İspanyol gençlik suç draması Elite 7. sezonuyla 20 Ekim'de Netflix kütüphanesine eklenecek. Sevilen bir öğrenci okulda gizemli bir cinayetin ardından yaşanan olayları konu alan dizi 18 Kasım'da 6. sezonuyla izleyicilerle buluşmuştu. Verilen uzun aranın ardından Elite; Omar Ayuso, Carmen Arrufat, Álex Pastrana ve Maribel Verdú gibi isimleri bir araya getirecek.
FAIR PLAY
Chloe Domont'un yazıp yönettiği gerilim filmi 13 Ekim'de Netflix kütüphanesine eklenecek. Phoebe Dynevor, Alden Ehrenreich, Sebastian De Souza gibi isimleri kadrosunda bulunduran yapımın konusu ise şöyle:
"Acımasız bir koruma fonundaki beklenmedik bir terfi, genç bir çiftin ilişkisini uçurumun eşiğine getirir. Bu süreç kısa bir süre önce nişanlanan çifti, yollarını ayırmakla tehdit eder."
LAST ONE STANDING 2. SEZON
Daigo Yamamoto, Hikaru Takahashi, Gekidan Hitori gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonu 10 Ekim'de Netflix kütüphanesindeki yerini alacak. Last One Standing, ilk sezonuyla 8 Mart 2022 tarihinde izleyicisiyle buluşmuştu.
LUPIN 3. SEZON
7 bölümden oluşacak olan 3. sezon 5 Ekim tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek. Fransız yıldız Omar Sy'ın dünyaca ünlü hırsız ve kılık değiştirme ustası Arsène Lupin'i canlandırdığı dizide Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia, Hervé Pierre, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella ve Vincent Londez yer alıyor.
PAIN HUSTLERS
Liza, kendisi ve kızı için daha iyi bir hayat yaşamanın hayalini kurmaktadır. Batmakta olan bir eczanede işe giren Liza'nın iç güdüleri şirketi yükselişe geçirir. Ulaştığı bu başarıyla lüks bir hayat yaşamaya başlayan Liza yakında, bir suç komplosunun ortasına düşecektir.
Emily Blunt ve Chris Evans'ı bir araya getiren Acı Reçete filmi, 27 Ekim'de Netflix kütüphanesine eklenecek.
REPTILE
Grant Singer'ın ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi olan film; Grant Singer ve Benjamin Brewer'ın kaleminden çıktı. Sert bir dedektif olan Nichols'ın, genç bir emlakçının vahşice öldürülmesinin ardından hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir durumda gerçeği ortaya çıkarma çabasını anlatan dram filmi 6 Ekim'de yayımlanacak.
YARATILAN
Maceraperest, heyecanlı ve zeki bir tıp talebesi olan Ziya’nın en büyük isteği iyi bir helim olup, çaresiz birçok hastalığa çözüm bulabilmektir. İhsan adında dahilik ve delilik arasındaki sınırda duran hekim ile tanışan Ziya, onu kendisini anlayabilen tek kişi olarak görür. Birlikte gizli ve yasaklı bir deney yapan Ziya ve İhsan, ağır bir bedel ödemek zorunda kalır. Birlikte kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı, onları felakete sürükler.
20 Ekim'de yayımlanacak olan Çağan Irmak imzalı korku dizisinin kadrosunda Taner Ölmez, Erkan Koçak Köstendil, Engin Benli gibi isimler var.
BALERIN
Balerin, prömiyerini 28. Busan Uluslararası Film Festivali'nde 5 Ekim 2023 tarihinde 'Korean Cinema Today - Special Premiere' bölümünde yapacak. Lee Chung-hyun tarafından yönetilen, Jeon Jong-seo, Kim Ji-hoon ve Park Yu-rim'in oynadığı yeni bir Güney Kore gerilim filmi 6 Ekim'de yayımlanacak.
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