Netflix, ekim ayını yeyecanla karşılıyor... Bu ay yepyeni dünyalara adım atacaksınız!

PAIN HUSTLERS

Liza, kendisi ve kızı için daha iyi bir hayat yaşamanın hayalini kurmaktadır. Batmakta olan bir eczanede işe giren Liza'nın iç güdüleri şirketi yükselişe geçirir. Ulaştığı bu başarıyla lüks bir hayat yaşamaya başlayan Liza yakında, bir suç komplosunun ortasına düşecektir.

Emily Blunt ve Chris Evans'ı bir araya getiren Acı Reçete filmi, 27 Ekim'de Netflix kütüphanesine eklenecek.