Sinema salonlarında bu hafta 11 yapım izleyiciyle buluşacak!

Bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona geliyor. Dramdan korkuya, gerilimden bilim kurguya ve animasyona kadar önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Bad Boys

"Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor

Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönettiği film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bir tuzak sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor.