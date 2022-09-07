‘Garanti BBVA Güz Konserleri’ başlıyor

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:09

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek Blind Fest’e indie-rock müziğinin sevilen Belçikalı grubu Balthazar konuk olacak. Lise arkadaşı olan Jinte Deprez ve Maarten Devoldere grubun sevilen şarkılarını dinleyicileriyle paylaşacak. Alternatif rock grubu Dolu Kadehi Ters Tut; farklı tarzlarıyla kendilerine önemli bir hayran kitlesi edinen Perdenin Ardındakiler; Indie rock ve dream pop’un yerli sahnedeki sevilen ekiplerinden The Away Days 16 Eylül Cuma günü 16.00’da Parkorman’da müzikseverlerle buluşacak.

ALEXANDRA SAVİOR İSTANBUL’DA HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

14 yaşından beri şarkılar yazan, 2012’de Big Jet Plane cover’ıyla adından söz ettiren 27 yaşındaki desert-rock müzisyeni Alexandra Savior, 17 Eylül Cumartesi, saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

EYLÜL ERGÜL’ÜN PERFORMANSIYLA NAT KİNG COLE PROJECT

Profesyonel kariyerine caz piyanisti olarak başlayan, kısa sürede kendine büyük hayran kitlesi oluşturan ünlü Amerikalı müzisyen Nat King Cole’un zamansız parçaları Eylül Ergün’ün yorumuyla Garanti BBVA Güz Konserleri’nde seslendirecek. 30 Eylül Cumartesi Nardis Jazz Club’ta gerçekleşecek konserde Eylül Ergün’e gitarda Önder Focan, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda ise Burak Durman eşlik edecek.

KATHY KOSİNS BAND İLE CAZ KEYFİ

Caz ve soul’un tarihinde iz bırakan ASCAP ödüllü anatçı Kathy Kosins, 13-14 Ekim tarihlerinde saat 21.30’da Nardis Jazz Club’ta sevenleriyle buluşacak.

EFSANE GRUP TRAVİS SAHNE ALACAK

Brit-rock’un efsane grubu Travis, 19 Ekim Çarşamba Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde The Invisible Band albümünü ve hit parçalarını hayranları için seslendirecek. Konser biletleri satışa çıktığı ilk iki hafta boyunca Garanti BBVA kredi kartı sahiplerine yüzde 20 indirimle sunulacak.