Gaye Su Akyol’a Almanya’da yoğun ilgi: Konserleri kapalı gişe gerçekleşti

Anadolu’nun müzikal mirasını psikedelik rock ve fütüristik yaklaşımlarla buluşturan Gaye Su Akyol, Almanya’nın köklü kamu yayın kuruluşu WDR’in orkestrası WDR Funkhausorchester eşliğinde “Anatolian Dragon” konserleri verdi.

Akyol, 2 Ekim’de Köln’deki WDR Funkhaus’ta, 3 Ekim’de ise Konzerthaus Dortmund’da sahne aldı. Her iki konser de kapalı gişe gerçekleşti.

MOZART’A 9/8’LİK TÜRK RİTMİYLE YENİ YORUM

Şef David Brophy yönetimindeki orkestraya, Avustralyalı besteci Gordon Hamilton’ın senfonik düzenlemeleri eşlik etti.

Konserlerin açılışında Mozart’ın “Rondo alla Turca” eseri, 9/8’lik aksak Türk ritmiyle yeniden yorumlandı. Böylece konser programının Doğu ile Batı arasında kurduğu müzikal bağ daha açılışta öne çıktı.

GAYE SU AKYOL’UN ŞARKILARI SENFONİK DÜZENLEMELERLE SESLENDİRİLDİ

Konserlerde Akyol’un dört stüdyo albümünden seçilen eserleri senfonik düzenlemelerle seslendirildi. Canlı yayınlarla dünya çapında binlerce dinleyiciye de ulaştırılan prodüksiyonun, gördüğü ilginin ardından daha geniş kapsamlı bir dünya turnesine dönüştürülmesi planlanıyor.

“HAYATIMIN EN HEYECANLI VE ÖZEL GECELERİNDEN BİRİNİ YAŞADIM”

Konserin ardından duygularını paylaşan Akyol, “Hayatımın en heyecanlı ve özel gecelerinden birini yaşadım”ifadelerini kullandı.