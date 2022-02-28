Gelibolu Yarımadası'nda 112 yıllık serum şişesi bulundu
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında, restorasyon çalışmaları sırasında 112 yıllık olduğu değerlendirilen 2 serum şişesi bulundu. Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bir askerin çantasında bulunan bir morfin olabilme ihtimali yüksek" diye konuştu.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında yapılan restorasyon çalışmalarında, 1910 yılında paketlendiği belirlenen 10 santim büyüklüğünde 2 cam serum şişesi bulundu.
112 yıllık serum şişeleri, inceleme sonrası Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek.
"MORFİN OLABİLME İHTİMALİ YÜKSEK"
Namazgah Tabyası'nda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir şöyle konuştu:
"Sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında o dönemde askerlerin çantalarında bulunma ihtimali olan bir flakon, bir serum şişesi gün yüzüne çıktı. Bunlar cam şişe içinde saklandığı için bugüne kadar korunmuş ama restorasyon çalışmalarımız sırasındaki hassasiyetin, inceliğin, dikkatin sonucu olarak da kırılmadan elimize geçmiş oldu. Tabii içi dolu olan bir serum şişesinin, bir flakonun belki o zaman da Çanakkale Savaşları sırasındaki bir askerin çantasında bulunan bir morfin olabilme ihtimali yüksek."
"Buradaki bütün hatıraların, malzemelerin, o Mehmetçiğin kullandığı, Mehmetçiğin eline dokunmuş o malzemelerin hatıralarının ne kadar büyük olduğunu, önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah bu tarihi mekanlardaki bu gazi mekanlarındaki bütün o hatıraları yüksek olan malzemeleri, objeleri gün yüzüne çıkartıp, gelen ziyaretçimize sergileme imkanına sahip olacağız. Çanakkale ruhunun bu toprakların nasıl oluştuğunun, bu kahramanlığın, o büyük destanın nasıl yazıldığını gelen ziyaretçimize daha iyi anlatma imkanına sahip olacağız."
Kaşdemir, flakonların yapılacak çalışmanın ardından Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde yer alan müzede sergileneceğini sözlerine ekledi.
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