Gençlik tiyatrosu yeni sezona başlıyor: Shakespeare, kabareye dönüşürse!

Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) yeni sezona yeni atölyeler ve oyunlarla başlıyor. İsmet Küntay En İyi Gençlik Müzikali Ödülü’ne değer görülen “Spiritua” yine sahnede olacak. Shakespeare’i yeni bir yorumla sahneye taşıyan ÇGST’nin kurucularından İdil Türkmenoğlu ile gençlerle tiyatro üzerine konuştuk.

- Tiyatronun kuruluş hikâyesi nedir?

Biraderler Yapım, 2016 yılında Biraderler Cabaret adlı kabare oyunla ilk kez perde açtı. Uniq Hall’un ilk oyunu, Türkiye’de 20 yıldır kimsenin dokunmadığı kabare tarzını tekrar yaşama geçirerek yeni nesil sahne sanatları üreticisi misyonunu da bu şekilde edindi. Bu oyun farklı formatlarda 10’uncu sezonunda hâlâ sahnede. 10 senede 11 prodüksiyon çıkarttı.

- Misyonunuzu nasıl açıklarsınız?

2017 yılında sezonun en büyük bütçeli, 40 kişilik kadrosuyla en iddialı işi Bir Yaz Gecesi Rüyası’nı Aleksandar Popovski yönetmenliğinde sahneye koyduk. Burada misyonumuzun gereğini yerine getirmeye çalıştık ve Türkiye’de hemen hiç görmediğimiz bir dekor ve kostüm anlayışıyla, Shakespeare’in bir kabareye de dönüşebileceğini, büyük bir şova evrileceğini gösterdik sanırım. Yapılmamışı yapmayı seviyoruz. Kendimize “yeni nesil sahne sanatları yaratıcısı” olmayı yakıştırıyoruz. Her anlamda büyük ve şaşaalı işler yapmayı istiyoruz.

- Neler yapıyorsunuz tiyatroda?

ÇGST 2023 yılından itibaren kesin olarak bir gençlik tiyatrosuna (youth theatre) dönüştü. Biraderler Yapım desteğiyle tiyatro atölyelerine katılan çocuk ve gençler, aynı zamanda kendileri için yazılmış tekstleri ya da klasik metinleri klasik tiyatro izleyicisine, İstanbul’un ve Türkiye’nin her salonunda oynuyorlar. Ödüller aldılar. Profesyonel bir topluluk nasıl oynuyorsa o şekilde oynanıyor. Aynı zamanda dijital oluşumumuz Pencere Dijital, çocuklar ve gençlerle en çok iş çeken ve üreten prodüksiyon topluluğu. Atölyelere katılan çocuk ve gençler kamera karşısına da geçiyor, reklamlarda oynuyor ve platformlara çektiğimiz işlerde yer alıyorlar. Her an sahnede ve kamera önünde bir deneyimle geçiyor ÇGST’de.

BÜYÜK ANADOLU TURNESİ

- Yeni sezonda neler olacak?

“Spiritua” İstanbul’da oynamaya devam edecek. Turneye çıkacak, Anadolu’nun her bölgesine gideceğiz ve Shakespeare’i yeni neslin yorumuyla seyirciye göstereceğiz. Bunun yanında dijital prodüksiyonlar devam edecek ve çocuklar ve gençlerle güvenli ve kaliteli içerikler üretmeye devam edeceğiz ve çektiğimiz reklam filmlerinde kamera karşısına geçmelerini sağlayacağız.

- Neden Shakespeare?

En uzun cevap vermek istediğim ancak en kısa tutacağım soru bu olacak. Tiyatro tarihinde insanın her halini en ince ayrıntısına kadar metne ve sahneye aktarabilen başka bir yazar yok da ondan. Tiyatro literatürü antik metinlerle başlar ve fakat Shakespeare ile taçlanır. Çocukların ve gençlerin onun metinlerini tanıması gerektiğine inanıyoruz ve Shakespeare’in metinlerinden ilham alarak hayata atılmalarını önemsiyoruz.

45 GENÇ, 5 TRAGEDYA, TEK SES...

Arda Aydın’ın yazdığı ve yönettiği “Spiritua” adlı oyunda, William Shakespeare’in beş tragedyasını, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear ve 3. Richard oyunlarının hikâyelerini 45 çocuk ve gencin ağzından duyuyoruz. Truva Savaşı’nı, yıkıcılığını, insan tarihinin dönüm noktalarını onların dansları ve koreografilerle izliyoruz. Barış Manço’nun “Dönence” adlı şarkısını ise 45 kişilik korodan, onların yorumuyla dinliyoruz. Ekibin deyimiyle: “Spiritua ile yepyeni bir sahneleme biçiminin ruhunu yeni nesille beraber seyirciye ve Türk tiyatrosuna üflüyoruz. Spiritua, çocuk ve gençlerin sınırları yıkmasının hikayesi...”