Gerilim-korku ‘Resident Evil’ ile dramatik komedi ‘Kehanet’ gösterimde: Dehşetin yeni yüzü

“Size kameranın çılgınca hareket ettiği patlayıcı bir deneyim vaat ediyorum. Resident Evil video oyunlarının en büyük hayranıyım, evrenine saygı duyan bir hikâye anlatıyorum” diyor Barbarian ve Silahlar filmlerinin yönetmeni Zach Cregger.

Cregger farklı bir yol izliyor, ünlü serinin evreninde özgün bir macerayla karşımızda: Kanlı, gerilim dolu, korkutucu, yaratıcı, komik. Belirli bir oyunu yeniden üretmiyor, oyunun ruhunu yakalamayı hedeflemiş. Hayatta kalma çabası, karakterler, olay örgüsü kadar önemli. “Eski seriler çok aksiyon odaklıydı, ben korku ve yavaşça yerleşen dehşet duygusunu vurguladım” diyerek video oyunlarının ruhuna sadık kalan sinemacı, 2002-2021 yıllarında çekilen filmlerin aşırılıklarından uzak durup oyunların olay örgülerini basitçe kopyalamıyor.

1994’te ilk video oyununun piyasaya sürülmesinden 32 yıl sonra Resident Evil eğlence sektörünün temel taşlarından biri olmayı sürdürmekte. Dünya çapında gişede 1.2 milyon dolardan fazla hasılat elde eden bir film serisine dönüştü. Son film Resident Evil: Welcome to Raccoon City 2021’de vizyona girdi. Eski seriler çok aksiyon odaklıydı, Cregger korku, kan, dehşet duygusunu vurgulayarak serinin atmosferini tümüyle değiştirdi.

ÖZGÜN BİR ANLATIM

Yönetmen kamerasını ana karakter tıbbi kurye Bryan’ın bedenine adeta yapıştırdı, olayları genç adamın gözünden izliyoruz. O panikleyince izleyici de panikliyor. Film süresince seyirci kendini video oyununun içindeymiş gibi duyumsuyor.

Cregger hayatta kalma dürtüsünü anlatım diline çevirmiştir, her yerden havadan karadan yağan zombiler, her köşede pusuya yatan canavar yaratıklar gerilimi, heyecanı sürekli yükseltirler. İşlerin ters gittiği karlı bir gecede sempatik, iyi huylu, yardımsever Bryan yol boyunca gerçeküstü, korkunç olaylarla karşılaşır. Bryan normal, silah ve dövüş bilgisi sıfır, talihsiz bir gençtir. Oyunlardaki gibi silahları da değişir: tabanca, pompalı tüfek, av tüfeği, makineli tüfek. Kurye Bryan rolünde Austin Abrams olağanüstü başarılı. Abrams, Euphoria, This is Us, The Walking Dead dizilerinde oynadı.

Yardımcı rollerde tanıdık isimler var: Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis. Araba sileceklerinin ritmiyle uyumlu müzik, ses ve yapım tasarımları, görüntü çalışması mükemmel. Zach Cregger, Resident Evil video oyunlarını aslına bağlı, özgün bir anlatımla sinemaya uyarlamış. Bugüne dek çekilen en iyi Resident Evil filmi.

VARSILLAR DÜNYAYI KURTARIYOR

‘Kehanet’

Ünlü yönetmen Costa Gavras’la yapımcı Michèle RayGavras’ın oğlu Romain Gavras’ın banliyölerdeki şiddeti yüceltmesi nedeniyle ilk filmi Athena (2022) Fransa’da sinemalarda gösterime girmedi, Netflix’te gösterildi. Uluslararası alanda övgü topladı, böylece ilk İngilizce filmi Kehanet’in (Sacrifice/2025) yolunu da açtı. Jeanne d’Arc’ın öyküsünü yeni bir yorumla birlikte Succession’ın senaristi Will Arbey’le yazan Romain ilk kez uluslararası platforma adım attı.

Sadece kendisinin inandığı bir kehanetin yönlendirdiği Joan’ın görevi dünyayı felaketten kurtarmaktır, seçkinlerin, varsılların katıldığı iklim değişikliği galasını müritleriyle basıp üç kişiyi rehin alır:

Kefaret arayan Hollywood yıldızı, teknoloji milyarderi, şansı tükenmiş genç bir kadın. İnsanlığı kurtarmak için hangisi feda edilip patlayan volkanın içine atılacaktır? Trumpizm, teknofaşizm, ekoterörizm için başka bir varsıllar alegorisi. Ruben Östlund, Hüzün Üçgeni, Kare filmlerinde üst düzey ironik anlatımıyla bu konuları işledi.

Romain gerilim ve mizahı aynı anda kontrol edemiyor.

Bizim Günümüz Gelecek, Athena’dan sonra Kehanet aynı düzeyde değil.

Oyuncu kadrosu Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek, John Malkovich, İsveçli rapçı Yung Lean, pop yıldızı Charli XCX’ten kurulu. Z kuşağı Charli XCX ‘le en sevdikleri pop yıldızının filmini izlemeye hevesli. Baba Gavras figüran rolünde. Athena çok etkileyici bir filmdi, umarım Romain Gavras bu tür filmler yapar.