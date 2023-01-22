Gina Lolobrigida, 95 yaşında yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 04:36

Yazar Alberto Moravia onu İtalyan dişil güzelliğinin örneği olarak tanımladı. Yönetmen-oyuncu Orson Welles Gina’ya dünyanın en muhteşem kadını dedi. Beat the Devil’de (Sarışın Şeytan/1953) başrolü paylaştığı Humphrey Bogart “Ne kadın! Marilyn Monroe onun yanında Shirley Temple gibi kalır” diyerek Gina’yı övdü.

Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi’nde (1958) Yul Brynner ile öpüşme sahnesinde yönetmen King Vidor, “Kestik” demesine karşın Gina ile Yul öpüşmeyi kesmediler. La Lollo (Gina) ile La Loren (Sophia Loren) arasında hep gizli bir rekabet vardı.

Gina Lolobrigida, Sophia Loren, Silvana Mangano, Monica Vitti, Claudia Cardinale gibi İtalyan ve dünya sinemasının muhteşem kadınları arasındaydı. Sean Connery, Frank Sinatra, Burt Lancaster, Tony Curtis gibi aktörlerle, King Vidor, John Huston, Vittorio De Sica, Carol Reed gibi yetkin yönetmenlerle çalıştı. Fanfan la Tulipe, Ekmek Aşk ve Kıskançlık, Trapez, Notre Dame’ın Kamburu, Gecenin Güzelleri gibi önemli filmlerde oynadı.

FİDEL CASTRO’YLA SÖYLEŞİ

1927’de Subiaco’da doğan Gina’nın orta sınıf ailesi Roma’ya yerleşince genç kız Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim ve heykel eğitimi aldı. Sinemada gizli gizli Ginger Rogers’ın filmlerini, Gary Cooper’ın öpüşme sahnelerini izledi. Arkadaşı Silvana Mangano tesadüfen onu deneme çekimine götürdü. Gina’nın bikinili resmini gören çapkın milyarder Howard Hughes onunla sözleşme yaptı. Hollywood tatili kötü geçen Gina, Hughes’tan ayrıldı. 1972’de Küba’ya giderek Ritratto di Fidel adlı belgeselinde Fidel Castro ile söyleşi yaptı. 1980’lerde fotoğraf çekmeye, heykel yapmaya başladı. İtalyan usulü hafif komedilerde canlandırdığı güçlü, cesur, savaşçı kadın rolleriyle halkın sevgisini kazandı. Gina halkın içinden çıkmıştı, onlardan biriydi. İtalyan kadınının tüm özelliklerini taşıyordu. Hem iyi oyuncu hem de iyi ressam, fotoğrafçı, heykeltraş ve belgesel yönetmeniydi.