Gölge oyunları, Bodrum’da izleyiciyle bir araya geldi

Çağdaş Türk resim sanatçısı Gülten İmamoğlu’nun “Mitokozmik Atlas” başlığı altında topladığı çalışmalarının yeni serisi: Gölge Oyunları, Maji Art Gallery, Titanic Luxury Collection Bodrum’da izleyiciyle buluştu. R

enk alanı resminin temsilcisi İmamoğlu, ifadeyi formla sınırlandırmayan Anadolu kültürünün binlerce yıllık bilgeliğini miras alarak çağdaş yorumuyla eserlerinde var ediyor. Gölge oyunu; Anadolu başta olmak üzere birçok Doğu kültüründe sahneye yönelik bir ifade yöntemi olarak gelenekselleşmiştir.

İmamoğlu, insana ve yaşama yönelik, formlara indirgenemeyecek derecede temel meseleleri, oyun perdesine dönüştürdüğü tuvalin üzerinde rengin ve ışığın aracılığıyla biz izleyenlere görünür hale getirir.