Neil Gaiman, “Good Omens”ın 3. sezonuna sinyal verdi!

Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:32

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:32

Neil Gaiman, Good Omens 3. sezon hakkında ilk defa konuştu. Ünlü yazar, 2. sezonun bir tür köprü görevi gördüğünü ve Prime Video’nun onay vermesi halinde yapımın son bir sezonla final yapacağını açıkladı.

FİNAL SEZONU GELİYOR MU?

Prime Video için başlangıçta bir mini dizi olarak tasarlanan Good Omens, ilk sezonunda Neil Gaiman ve Terry Pratchett’in aynı adı taşıyan kitabına dayanıyordu. Ancak kısa süre önce yayımlanan 2. sezon tamamen orijinal bir hikâyeydi. Şimdi ise Gaiman, yazar Pratchett ile birlikte yazmak istedikleri, ancak daha önce yayımlanmamış olan Good Omens devam kitabı üzerine 3. sezonun temelleneceğini doğruladı. 3. sezonun ise final olması bekleniyor.

Gaiman’ın açıklamasına göre 2. sezon, aslında 3. sezon için bir köprü niteliğinde olacak. Dizinin sonunda Aziraphale (Michael Sheen) ve Crowley (David Tennant) ayrı yollara giderken, hikâyenin yeni bir aşamasına işaret ediliyor. Aziraphale, görevlendirildiği yeni göreviyle meşgul olurken, Crowley’nin Cennet ve Cehennem’e olan bağlılığını terk etmesi de dikkat çekici bir gelişme olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor.

YENİ SEZONDA BİZİ NELER BEKLİYOR?

Good Omens 3. sezonunda Aziraphale’ın bu yeni görevini üstlenirken ve Crowley ile ilişkisini nasıl geliştireceğini keşfederken neler yaşayacağı merakla bekleniyor. Eğer Prime Video onay verir ve 3. sezon hayata geçerse, bu durum Gaiman ve Pratchett’in asıl niyeti olan devam kitabını da hayata geçirecek anlamına gelir. Böylece Aziraphale ve Crowley’nin hikâyesi sonunda tamamlanmış olacak.

Ancak detaylar hâlâ belirsizliğini koruyor. 3. sezonun Armageddon olaylarının yepyeni bir versiyonunu içerebileceği düşünülüyor. Yine de izleyicilerin onay gelse dahi nasıl bir finalle karşılaşacaklarını görmeleri için bir süre daha beklemesi gerekebilir. Çünkü 1. sezonla 2. sezon arasında dört yıl gibi bir zaman geçmişti.

Şu an için her şey planlı gibi gözükse de Gaiman 3. sezonu henüz yazmadığını, Hollywood yazarları ve oyuncuları grevde olduğu için şu anda başka bir şey üzerinde çalışmadığını da sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.