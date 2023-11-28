'Görseli Düşünmek' konuşma serisi başlıyor

Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:15

Güncelleme: 28.11.2023 - 12:16

Ekdergi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür tarafından düzenlenen “Görseli Düşünmek” konuşma serisi görsel ideolojisi üzerinden kültür tartışmalarını başlatıyor. Ezel Akay’ın 2 Aralık Cumartesi günü Beyoğlu Sineması’nda açılışını yapacağı seride, Özgür Taburoğlu, Fırat Arapoğlu, Mehmet Berk Yaltırık da konuşmacı olarak yer alacak.

DEĞİŞİM ÜZERİNE...

İki binli yılları yarılamaya hazırlanırken her insanın “dijital görüntü” çağının gönüllü neferi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Akıllı telefonların bir an bile yalnız bırakmadığı bizler hayatın görsel kodları arasında itaat ederek yaşıyoruz. Birer “görüntü nesnesi” olarak hem de! Görsel ideolojinin hizmetinde yaşanan bu hayatın alışkanlıkları bizleri değişime zorluyor. İşte bu değişimi konuşmak üzere 2 - 17 Aralık tarihleri arasında önemli bir konuşma serisi hayata geçiyor.

İŞTE PROGRAM

* Sinema Bize Bakıyor!

Ezel Akay ile “Sinemanın günahları: İdeolojiler nasıl kabul görür!” / 2 Aralık Cumartesi / Beyoğlu Sineması 14.00-16.00.

Ünlü yönetmen Ezel Akay, "Neredesin Firuze?" ve "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filmleriyle Türk sinemasına yeni bir soluk getirdi. Akay, 2 Aralık'ta gerçekleşecek etkinlikte “Sinemanın Günahları: İdeolojiler Nasıl Kabul Görür?” başlığı altında sinema, gelenek, popüler kültür, halk kültürü, kitch ve müzik gibi konularda sinemayı anlatacak.

* Ayna İmgesinin Çözünürlüğü:

Özgür Taburoğlu'nun Gözüyle / 3 Aralık Pazar / Beyoğlu Sineması 14.00-16.00.

Ünlü psikanalist Jacques Lacan'ın ayna evresi teorisinden ilham alan Özgür Taburoğlu, 3 Aralık'ta ayna imgesinin çözünürlüğüne dair ilginç bir sunum gerçekleştirecek. Taburoğlu, çocukların aynadaki görünüşleriyle ruhsal örgütlenmeleri arasındaki karmaşıklığı incelerken, aynanın çözünürlüğünün nasıl değişebileceğini sorgulayacak.

* Çağdaş Sanatta Görüntü Üretimi Üzerine:

Fırat Arapoğlu ile Sanatın Derinliklerine Yolculuk / 16 Aralık Cumartesi / Metro Han 14.00-16.00

Sanat eleştirmeni Fırat Arapoğlu, çağdaş sanatı anlamaya odaklanarak, temel kavramları ele alacak ve sanatın güncel konularını yorumlamaya dair yöntemleri katılımcılara sunacak. 16 Aralık'ta gerçekleşecek olan etkinlik, çağdaş sanatın kavramsal çerçevesini, malzeme kullanımını, biçim çeşitliliğini ve çağdaş sanat ortamlarını inceleyerek günümüz sanatını analiz etmeye yönelik bir deneme olacak.

* Türk Korku Edebiyatının Kökleri ve Korku İmgeleri:

Mehmet Berk Yaltırık ile Yolculuk / 17 Aralık Pazar / Metro Han 14.00-16.00

Mehmet Berk Yaltırık, Türk korku edebiyatının kökenlerini ve korku imgelerini 17 Aralık'ta tartışıyor. Türk edebiyatında geç başlayan ancak son yıllarda yükselen korku türünün nasıl geliştiğini, Osmanlı dönemindeki etkilerini ve korku edebiyatının öncülerini ele alacak. Edebiyatseverleri, korku tutkunlarını ve meraklıları etkileyici bir yolculuğa davet ediyor.