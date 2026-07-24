Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün sahipleri belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin değerli bağışlarıyla yaşama geçirilen 2026 yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün sahipleri açıklandı. Toplam 700 bin TL değerindeki ödül, dans tiyatrosu alanındaki uzun soluklu üretimleri ve genç dansçılara sunduğu destek nedeniyle Çıplak Ayaklar Kumpanyası ile çocuk ve gençlik tiyatrosunda nitelikli ve sürdürülebilir bir üretim modeli geliştirmeyi hedefleyen ACT Project arasında paylaştırıldı.

İKSV, çağdaş Türk tiyatrosunun gelişimine önemli katkılar sunan Gülriz Sururi ve Engin Cezzar adına verilen bu ödülle, genç kuşak tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan sanatçıları desteklemeyi, Türkiye’de yeni ve nitelikli yapımların yaşama geçirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.



ACT PROJECT ÇIPLAK AYAKLAR KUMPANYASI

2026 yılı ödülünün seçici kuruluna İKSV Genel Müdürü Yeşim Gürer Oymak başkanlık etti. Kurulda ayrıca çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, oyuncu Selçuk Yöntem, oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran ile oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat yer aldı.

2018 yılından bu yana her yıl verilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile bugüne kadar üretimleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla öne çıkan 16 sanatçı ve topluluk yeni projelerini yaşama geçirmek üzere desteklendi. Pandemi döneminde ise ödül, 14 tiyatro sahnesine karşılıksız olarak aktarılmış ve sahnelerin faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlamıştı.